10 месяцам колонии за фото с имитацией орального секса

…на фоне храма Василия Блаженного.

Судебный участок №370 Тверского района Москвы приговорил блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову к 10 месяцам колонии за фото с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Прокуратура запрашивала для пары тот же срок — по 10 месяцев колонии.

В суде посчитали, что парень и девушка «совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Бобиева и Чистову обвинили в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК), дело против блогера и девушки возбудили 20 октября. Это случилось после того, как в конце сентября Бобиев опубликовал в соцсетях фотографию, на которой девушка в куртке с надписью «полиция» имитирует оральный секс на фоне храма Василия Блаженного. После этого МВД опубликовало ролик с извинениями блогера.

Фото: соцсети

Замоскворецкий суд ранее назначил каждому административный арест на 10 суток со штрафом в 5 тысяч рублей. Девушку признали виновной в неповиновении распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП), а блогера — в нарушении правил въезда или режима пребывания в РФ иностранцами. Суд решил выдворить Бобиева за пределы страны — в Таджикистан.

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