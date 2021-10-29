 

10 месяцам колонии за фото с имитацией орального секса

29.10.2021, 22:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…на фоне храма Василия Блаженного.

Судебный участок №370 Тверского района Москвы приговорил блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову к 10 месяцам колонии за фото с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Прокуратура запрашивала для пары тот же срок — по 10 месяцев колонии.

В суде посчитали, что парень и девушка «совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Бобиева и Чистову обвинили в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК), дело против блогера и девушки возбудили 20 октября. Это случилось после того, как в конце сентября Бобиев опубликовал в соцсетях фотографию, на которой девушка в куртке с надписью «полиция» имитирует оральный секс на фоне храма Василия Блаженного. После этого МВД опубликовало ролик с извинениями блогера.

Фото: соцсети

Замоскворецкий суд ранее назначил каждому административный арест на 10 суток со штрафом в 5 тысяч рублей. Девушку признали виновной в неповиновении распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП), а блогера — в нарушении правил въезда или режима пребывания в РФ иностранцами. Суд решил выдворить Бобиева за пределы страны — в Таджикистан.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.08 / Личное: Гордон, Барановская и фантазии идиоток

15.10 / «Спутник V» могут зарегистрировать в РФ на постоянной основе

16.05 / Роспотребнадзор проведет проверку из-за массового мероприятия для поклонников «Майора Грома»

10.12 / Мнение: Рейх предателям не платит

07.04 / Собянин рассказал о технологиях, которые помогли бороться с COVID-19

04.08 / Мнение: Темпы вакцинации в России, суперраспространители ковида и миллионы погибших от пандемии

13.01 / Мнение: Британский герой в Китае, конец мусорной сверхдержавы и заброшенный Казахстан

29.04 / Лукерья Ильяшенко, Ян Гэ, Александра Ревенко и другие на презентации в ЦУМе

11.03 / Учёные развеяли 5 популярных мифов, связанных со сном

20.06 / О льготах детям опричников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика