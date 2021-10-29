 

На Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе

29.10.2021, 22:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУкраинский политический эксперт Андрей Головачев сообщил о неизбежности войны в Донбассе.

По словам обозревателя украинского издания «Главред», применение ударного БПЛА турецкого производства против ДНР и ЛНР вызвало иррациональный и показной всплеск эйфории и огромный прилив патриотизма в Киеве.

«Тем не менее, надо сохранять трезвую голову и подумать о последствиях этого шага. А они могут быть не столь однозначными и, как это часто бывает, не совсем такими, на которые рассчитывали его инициаторы», – пишет автор.

Как считает Головачев, при ответных мерах со стороны республик Донбасса перед украинским руководством встанет выбор: продолжить использовать дроны или отказаться от этой затеи и вызвать шквал критики со стороны военных. Если не устраивать новые налеты на ДНР и ЛНР, в украинских войсках возникнет огромное разочарование, предположил эксперт.

«Значит, необходимо будет применять Байрактары. Но это будет означать перевод боевых действий на совершенно другой уровень и с очень трудно прогнозируемыми последствиями. <…> Впрочем, как я уже неоднократно писал, возобновление крупномасштабных боевых действий в Донбассе практически неизбежно. И, возможно, украинское руководство исходит именно из этой логики», – рассуждает Головачев. Дальнейшее развитие ситуации, по мнению эксперта, зависит от РФ и ее реакции на это событие.

Ранее в МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня.

Напомним, вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник обвинил ВСУ в показательном нарушении Минских соглашений применением турецкого беспилотника «Байрактар» в Донбассе. В Донецкой народной республике (ДНР) обвинили Киев в провоцировании боевых действий в Донбассе, призвав к проведению операции по принуждению Украины к миру.



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