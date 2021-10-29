Вечная классика и беспроигрышный вариант: как правильно выбрать текстильное пальто (трендовые модели и советы)

Мода на стеганую одежду ненадолго отодвинула на второй план классические текстильные пальто из шерсти и кашемира. Тем не менее качественная классика служит верой и правдой несколько сезонов. Стилисты советуют инвестировать деньги в тканевое пальто прямого кроя еще и потому, что в наши дни эта модель вписывается в концепцию всех самых популярных направлений.

Пальто идеально дополняет элегантные платья, офисные брючные костюмы, трикотаж, джинсы и даже джоггеры с кроссовками. Кроме того, этот вид верхней одежды выглядит более респектабельно в сравнении с дутыми пуховиками и стегаными куртками.

Когда качество перевешивает количество

В наши дни в продаже есть много ярких цветных моделей пальто, которые больше походят на накидку. Все они сшиты из синтетических тканей, а некоторые из них через пару месяцев обильно покрываются катышками. Чтобы выбрать изделие на долгое время, ознакомьтесь с составом. Хорошее сукно состоит из шерсти и кашемира на 60 % и более.

Конечно, качественное пальто стоит на порядок дороже бюджетных аналогов. Поэтому модницы сомневаются в целесообразности такой инвестиции. Кому захочется носить одно и то же пальто несколько сезонов кряду? При этом многие забывают, что при смене одежды и аксессуаров одно и то же пальто каждый раз будет смотреться по-новому.

Секреты выбора идеальной модели

Выбирая модель из шерсти и кашемира, ориентируйтесь на безупречные прямые линии. Помните, что подол слишком длинного пальто будет пачкаться в слякотную погоду. Чтобы максимально защититься от холода, выбирайте двубортное изделие силуэта оверсайз длиной до середины голени. Это позволит вам надевать под верхнюю одежду толстовку или несколько слоев трикотажа.

От сильного ветра спасает укороченное пальто-бушлат. Однако такая модель не очень хорошо сочетается с романтичными и элегантными платьями. А теперь поговорим о предпочтительных расцветках текстильного пальто.

Бежевое пальто

Благородный бежевый цвет продолжает оставаться фаворитом и для тренчей, и для пальто. С этим нейтральным оттенком можно сочетать любые базовые элементы гардероба – от кремовых брюк до джинсов.

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Однако в этом сезоне стилисты предлагают модницам носить бежевое пальто с одеждой холодных оттенков. Например, с трикотажным платьем в сиреневых тонах или с брюками мятного цвета. Очень хорошо смотрится бежевое пальто с белыми или черными платьями длиной до середины щиколотки. Обувь следует выбирать в зависимости от целей выхода.

Черное пальто

Этой осенью в моду вернулся стиль тотал блэк. Поэтому, если в вашем гардеробе есть черные брюки, кожаные юбки и водолазки, предлагаем вам сделать ставку на черное. Приобретите к черному пальто прозрачные черные колготки с рисунком и высокие сапоги – это охарактеризует вас как женщину, разбирающуюся в моде.

Если вы устанете от чрезмерной мрачности, тогда надевайте под черное пальто белое платье или комплект из белых джинсов с футболкой. Смотрится очень эффектно.

Серое пальто

При выборе серой модели есть где разгуляться. Вы можете отдать предпочтение пальто с элегантным узором “елочка” или светло-серому стальному изделию. Ваш выбор может пасть на серое пальто с голубоватым отливом или на темную модель.

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Так или иначе, серое пальто можно носить с любой одеждой и обувью нейтральных оттенков. Если вы хотите полностью поменять настроение аутфита, используйте желтые, красные или фиолетовые детали.

Клетчатое пальто

Если вы хотите выбрать пальто на несколько сезонов, тогда отдавайте предпочтение мелкой, едва заметной клетке. Откажитесь от чрезмерной яркости в пользу серо-черной или бежево-коричневой гаммы. Это позволит вам носить такое пальто с базовыми элементами гардероба: от струящихся шифоновых юбок до плотного трикотажа.

Коричневое пальто

Пальто коричневой палитры потрясающе смотрится осенью, во время увядания природы. Считается, что с коричневым лучше всего гармонирует беж. Однако мы советуем вам носить такое пальто с белой, с черной и даже с бледно-зеленой одеждой.

Темно-синее пальто

Пальто темно-синего цвета не является самым очевидным выбором в этом сезоне. Тем не менее мы не можем знать, что будет в моде пару сезонов спустя. Синий цвет является благородным. К тому же он отлично сочетается с джинсами, бежевыми вельветовыми брюками и трикотажными комплектами молочных оттенков. Советуем обратить внимание на такую модель.