Мнение: Блогер Пыж получил 5 лет за незаконный доступ к гостайне

И еще о приговорах блогерам.

Блогер Пыж получил 5 лет колонии за сбор и вывоз за рубеж информации составляющей государственную тайну, которую он собирал на режимных объектах Московской области. Часть из нее он использовал в своих роликах на Ютубе. Как уже ранее отмечалось, принятый закон о гостайне дает крайне широкие возможности для его толкования и привлечения к ответственности за его нарушение.

Пыж является гражданином и РФ и Украины. Пыж признал свою вину в получении секретной информации, но утверждал, что не собирался ее продавать, а хотел использовать ее для роликов на Ютубе.. Из того что известно по этому делу – Пыжа обвиняли в том, что он вывез на Украину (или планировал вывезти) на флешке схему сооружений и конструкционных особнностей режимных объектов военного "Метро-2".

Обвинение просило 8 лет тюрьмы. Суд дал 5 лет.

Отсюда мораль – будьте осторожны с вопросами государственной тайны.

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