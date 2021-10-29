 

Мнение: Блогер Пыж получил 5 лет за незаконный доступ к гостайне

29.10.2021, 22:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

И еще о приговорах блогерам.
Блогер Пыж получил 5 лет колонии за сбор и вывоз за рубеж информации составляющей государственную тайну, которую он собирал на режимных объектах Московской области. Часть из нее он использовал в своих роликах на Ютубе. Как уже ранее отмечалось, принятый закон о гостайне дает крайне широкие возможности для его толкования и привлечения к ответственности за его нарушение.

Пыж является гражданином и РФ и Украины. Пыж признал свою вину в получении секретной информации, но утверждал, что не собирался ее продавать, а хотел использовать ее для роликов на Ютубе.. Из того что известно по этому делу – Пыжа обвиняли в том, что он вывез на Украину (или планировал вывезти) на флешке схему сооружений и конструкционных особнностей режимных объектов военного "Метро-2".
Обвинение просило 8 лет тюрьмы. Суд дал 5 лет.

Отсюда мораль – будьте осторожны с вопросами государственной тайны.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / Колонка из колонии

14.10 / Собянин подписал указ о переходе Москвы на латиницу

01.08 / Девушка с необычно узкой талией утверждает, что такой и родилась

15.10 / Леонардо ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе и другие звезды снимутся в новом сериале Netflix

27.02 / Почему не умерла Алиса? – Личное мнение

09.06 / Мнение: Деньги прятать больше некуда

28.06 / Альбина Джанабаева впервые после рождения дочери снялась для “глянца”

20.09 / «Всенаука» в «Новой». Проживем ли мы без государства?

04.12 / Препарат от гриппа остановил распространение SARS-Cov-2 у хорьков за 24 часа

05.10 / Весь в маму – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика