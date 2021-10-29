TikTok тестирует новую систему вознаграждения блогеров

Как стало известно, популярный сервис микроблогов TikTok решил усовершенствовать систему вознаграждений для своих поставщиков контента. Сейчас компания запустила в тестовом режиме новую систему, которая предполагает возможность пользователя напрямую перечислять деньги блогерам за понравившиеся видеоролики.

В число тесторов могут принять каждого желающего. Главное ограничение – нужно иметь в TikTok незапятнанную репутацию и не менее ста тысяч подписчиков.

Если и в результате тестирования новый сервис выйдет в неизменном виде, то самые успешные и популярные блогеры смогут получать деньги даже без комиссии со стороны TikTok. Но пока еще до конца не понятно, как все это будет работать.