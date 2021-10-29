 

TikTok тестирует новую систему вознаграждения блогеров

29.10.2021, 22:08, Новости дня
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Как стало известно, популярный сервис микроблогов TikTok решил усовершенствовать систему вознаграждений для своих поставщиков контента. Сейчас компания запустила в тестовом режиме новую систему, которая предполагает возможность пользователя напрямую перечислять деньги блогерам за понравившиеся видеоролики.

В число тесторов могут принять каждого желающего. Главное ограничение – нужно иметь в TikTok незапятнанную репутацию и не менее ста тысяч подписчиков.

Если и в результате тестирования новый сервис выйдет в неизменном виде, то самые успешные и популярные блогеры смогут получать деньги даже без комиссии со стороны TikTok. Но пока еще до конца не понятно, как все это будет работать.



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