Бывший Facebook выпустит умные часы

Бывший Facebook, ныне переименованный в компанию Meta, объявил о своем намерении выпустить в ближайшем будущем собственную модель умных часов, оснащенных фронтальной камерой.

Также представители новосозданной Meta рассказали, что экран на данном наручном гаджете будет прямоугольной формы, но с закругленными углами. Видеокамера расположена с одной стороны, а кнопка для управления часами – с другой, поясняют представители компании.

Скорее всего, эти смарт-часы выйдут на рынок в будущем году, хотя окончательного решения о дате начала продаж пока еще не принято. Уже опубликовано изображение часов в сети. Но нет подтверждения того, что они выйдут именно в таком виде. Ведь время для доработок есть и у дизайнеров.