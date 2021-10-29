 

Бывший Facebook выпустит умные часы

29.10.2021, 22:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший Facebook, ныне переименованный в компанию Meta, объявил о своем намерении выпустить в ближайшем будущем собственную модель умных часов, оснащенных фронтальной камерой.

Также представители новосозданной Meta рассказали, что экран на данном наручном гаджете будет прямоугольной формы, но с закругленными углами. Видеокамера расположена с одной стороны, а кнопка для управления часами – с другой, поясняют представители компании.

Скорее всего, эти смарт-часы выйдут на рынок в будущем году, хотя окончательного решения о дате начала продаж пока еще не принято. Уже опубликовано изображение часов в сети. Но нет подтверждения того, что они выйдут именно в таком виде. Ведь время для доработок есть и у дизайнеров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.12 / В США разбился вертолет, есть погибшие

29.01 / Экс-президента Чехии оштрафовали за отказ носить маску

05.09 / NTD – яд бразильской гадюки может помочь найти лекарство от коронавируса

03.09 / 22 сентября к Земле приблизится крупный астероид

08.03 / Россия выбрала представителя на “Евровидение 2021”

02.03 / Die Welt – скандинавские страны оправдывают гонку вооружений «российской агрессией»

16.10 / Das Erste – необходимость компромисса по брекситу — единственное, в чём ЕС единодушен

06.11 / Вице-премьер Украины объяснил сравнение Донбасса с «раковой опухолью»

23.03 / Боррель обвинил Россию в попытке взять курс на конфронтацию с ЕС

03.01 / После конфликта со стрельбой в Москве задержаны более 30 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика