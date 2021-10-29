CNN – «растущая угроза» — в Пентагоне предрекают, что Китай обойдёт по военной мощи США и Россию

Развитие гиперзвуковых технологий в Поднебесной свидетельствует о том, что в ближайшие годы страна может «превзойти» вооружённые силы РФ и США. Такое мнение высказал высокопоставленный американский генерал Джон Хайтен. Именно поэтому, по его словам, КНР является «надвигающейся угрозой» для Соединённых Штатов, передаёт CNN.



Reuters

В ближайшие годы Китай может обойти по военной мощи Россию и США. Такое мнение на встрече вашингтонской Группы военных обозревателей высказал зампредседателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен, пишет CNN.

«Надвигающаяся угроза — это подходящий термин для Китая, потому что скорость, с которой он движется, ошеломляет, — заявил Хайтен репортёрам. — Благодаря своим темпам и выбранной траектории они превзойдут Россию и Соединённые Штаты, если мы не предпримем что-то, чтобы изменить ситуацию. Это произойдёт. Поэтому я думаю, что мы должны что-то сделать».

Генерал отказался сообщать журналистам подробности о том, что именно ему известно о летнем испытании гиперзвуковой ракеты в Китае. Он лишь подтвердил, что этот запуск аппарата действительно состоялся и что его «это очень беспокоит», отмечается в статье.

По словам Хайтена, создаваемое Поднебесной гиперзвуковое и ядерное вооружение лишь частично связано с американо-китайской напряжённостью вокруг Тайваня. Гораздо вероятнее, что эти системы «предназначены для (атаки на. — ИноТВ) Соединённые Штаты», и поэтому Вашингтон должен учитывать их опасность в своём стратегическом планировании.

Во время своего выступления Хайтен также дал характеристику России. Он назвал страну «самой неминуемой угрозой» для США, потому что на её вооружении находится 1500 единиц ядерного оружия — примерно в пять раз больше, чем у Китая, обращает внимание CNN.

Хайтен уходит в отставку в следующем месяце — и в своём, вероятно, последнем публичном обращении он призвал своего будущего преемника сделать всё, чтобы ускорить работу Пентагона. По его словам, несмотря на некоторый прогресс, ведомство функционирует очень медленно из-за «жестокой бюрократизации».

Генерал привёл в пример разработку гиперзвукового оружия, чтобы подчеркнуть очевидную разницу в подходах США и Китая. Он сказал, что за последние пять лет американцы провели девять гиперзвуковых испытаний, в то время как «китайцы — сотни».

Хайтен также раскритиковал американский подход к провалам, который «тормозит разработку». Его комментарий отсылал к недавнему срыву испытания гиперзвукового планирующего боевого блока из-за проблем с ракетным ускорителем, поясняет CNN.

Между тем, по мнению генерала, северокорейский лидер Ким Чен Ын извлёк урок из неудавшихся испытаний для ускорения разработки. «Он решил не убивать учёных и инженеров, когда они потерпели неудачу, а поощрять их и позволить им учиться на ошибках. И они преуспели. Таким образом, 118-я по величине экономика в мире — 118-я! — создала ядерные межконтинентальные баллистические ракеты: они проводят испытания, терпят неудачу и понимают риск», — подчеркнул генерал.

Хайтен стал не первым высокопоставленным американским военным, который выразил тревогу относительно китайских исследований гиперзвукового оружия. Накануне председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли признался, что эти испытания застали Вашингтон врасплох почти так же, как в своё время запуск первого советского спутника, напоминает CNN.