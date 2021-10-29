Депутат Рашкин с лосем – Личное мнение

Нетвёрдой походкой депутат Госдумы Рашкин отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и рассказал, что просто нашёл на дороге лося.

Нашёл, бывает. Решил разделать. Не пропадать же! А потом бы сообщил, конечно, куда следует сообщать.

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Этой ночью в Саратовской области полицией были задержаны двое. Депутат и временно безработный его товарищ.

Друзья передвигались на автомобиле отечественного производства. В багажнике были найдены топор, нож и разделанная туша лося.

«В настоящее время граждане проверяются на возможную причастность к незаконной добыче животного. По факту произошедшего отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», ч. 1, ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»)», — сообщили в МВД.



Фото: Соцсети

Депутат-коммунист с многолетним стажем работы в Госдуме, вместо заседания и размышлений о благе народа, катается ночью по дорогам Саратовской области. С трупом животного.

Шёл 2021 год. 66-летний депутат, несмотря на свой ещё вполне молодой по политическим меркам возраст, будто вынырнул из обкома КПСС при Хрущёве и Брежневе.

Лось лежит на дороге! Надо его среди ночи разделать! А чего походка неуверенная? Устал!

На мой взгляд, депутат должен не только следовать веяниям времени. Он обязан опережать их, быть всем ребятам примером.

В тренде — экология. Любовь к животным. Путин ходит по тайге без оружия! Володин пробивает с боем Закон об ответственном обращении с животными.

А у депутата Рашкина — лось в багажнике. Топор, нож, кровища. Случайно нашёл, ага. Я смотрю на это, не веря своим глазам.

Что думаете? Может ли Рашкин оставаться депутатом?

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