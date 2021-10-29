В Италии из-за отказа прививаться от COVID-19 от работы отстранили более 1,5 тыс. врачей – Шустер

“В Италии сегодня 1579 врачей отстранены от работы, потому что они отказались вакцинироваться. Совсем недавно таких врачей было 2053. 474 решили вакцинироваться. Вот таким образом получается цифра 1579”, – сказал он.

Шустер отметил, что 82,7% жителей Италии старше 12 лет уже получили обе дозы вакцины от коронавируса.

Сравнивая медицинские системы Италии и Украины в противостоянии с эпидемией, он заявил, что “в Украине ситуация гораздо-гораздо хуже”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

В Италии, по данным ВОЗ, подтвердили почти 4,8 млн случаев COVID-19, скончалось 132 тыс. инфицированных.

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