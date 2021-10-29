 

Мать Саакашвили – президенту Грузии: Ваша мечта сбылась во времена президентства моего сына

29.10.2021, 21:46, Новости дня
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“Меня, конечно, удивили какие-то ее заявления, что она никогда не помилует [моего сына]. Во-первых, его не за что миловать, если меня спросить. Помиловать можно человека, который что-то совершил плохое. А я считаю, что моему сыну, наоборот, за все, что он делал в Грузии, полагается сказать “большое спасибо”. Но в истории, к сожалению, часто бывает наоборот”, – сказала Аласания. 

Она напомнила, что Зурабишвили вернулась в Грузию именно во времена президентства Саакашвили. 

“Что я ей могу сказать? Как раз во времена [президентства] моего сына она приехала в Грузию. Как я знаю, эти наши эмигранты, которые когда-то, в 20-е годы [XX века], попали в разные страны, всегда мечтали об этом. Она росла во Франции… Но они мечтали когда-нибудь вернуться в Грузию. Ее мечта сбылась как раз во времена моего сына”, – отметила Аласания. 

Зурабишвили родилась в 1952 году в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. С 1970-х годов она работала в системе МИД Франции. В 2003–2004 годах была послом Франции в Грузии. В 2004 году только что избранный президент Грузии Саакашвили после переговоров с руководством Франции назначил Зурабишвили министром иностранных дел Грузии. В 2005 году Зурабишвили отправили в отставку, после чего она осталась в Грузии и заявила, что будет строить политическую карьеру в этой стране. В 2018 году Зурабишвили была избрана президентом Грузии. На выборах ее поддерживала правящая партия “Грузинская мечта”, оппонентом которой является Саакашвили. 

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. Последние годы он жил в Украине, у политика есть украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили возглавляет Исполнительный комитет реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, она продолжается 29-й день. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

После задержания Саакашвили Зурабишвили заявила, что не помилует его. “Все равны перед законом… Многие спрашивают, помилует ли его президент. Ответ один, простой и окончательный: нет, никогда”, – цитирует ее телеканал Rustavi 2. 


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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