Украинские силовики предотвратили “теракт” и освободили “заложников” в СИЗО в зоне проведения ООС

“По легенде, условные террористы решили извлечь из следственного изолятора своего подельника – боевика так называемых “Л/ДНР”. Для этого один из них под видом адвоката проник в камерный блок и пронес с собой взрывчатку. Террористы захватили заложников и выдвинули ряд требований, в том числе выделить им вертолет для побега на оккупированную территорию Донецкой области, – говорится в сообщении СБУ. – Бойцы спецподразделений силовых ведомств удачно провели силовую фазу – успешно нейтрализовали “террористов” и освободили “заложников”, а “теракт” – предотвратили”.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

В СБУ отметили, что силовики “успешно отработали алгоритм межведомственного взаимодействия по проведению антитеррористической операции в зоне ООС”.

ВИДЕОВидео: Поліція Донецької області / YouTube

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В конце апреля на фоне усиления активности российских войск возле границы Украины, а также эскалации на Донбассе СБУ сообщила, что проведет масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве регионов Украины.

В середине апреля СБУ провела антитеррористические учения в Херсонской и Харьковской областях, 20–23 апреля – в Одессе, 12–14 мая во Львовской области, в ночь на 28 мая – в киевском метро, 31 мая – в Авдеевке (Донецкая область), 16 июня – в Николаевской области, 23 июня – в Херсоне, 4 июля – в центральной синагоге Киева, 6 июля – в Харькове и Харьковской области, 13 августа – в Донецкой и Луганской областях, 6 сентября – в Константиновке (Донецкая область), 8 сентября – в Закарпатской области, 13 сентября – на границе с Беларусью (Волынская область), 16 сентября – в Житомирской области.

—