 

Украинские силовики предотвратили “теракт” и освободили “заложников” в СИЗО в зоне проведения ООС

29.10.2021, 21:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“По легенде, условные террористы решили извлечь из следственного изолятора своего подельника – боевика так называемых “Л/ДНР”. Для этого один из них под видом адвоката проник в камерный блок и пронес с собой взрывчатку. Террористы захватили заложников и выдвинули ряд требований, в том числе выделить им вертолет для побега на оккупированную территорию Донецкой области, – говорится в сообщении СБУ. – Бойцы спецподразделений силовых ведомств удачно провели силовую фазу – успешно нейтрализовали “террористов” и освободили “заложников”, а “теракт” – предотвратили”.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

В СБУ отметили, что силовики “успешно отработали алгоритм межведомственного взаимодействия по проведению антитеррористической операции в зоне ООС”.

ВИДЕОВидео: Поліція Донецької області / YouTube

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В конце апреля на фоне усиления активности российских войск возле границы Украины, а также эскалации на Донбассе СБУ сообщила, что проведет масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве регионов Украины.

В середине апреля СБУ провела антитеррористические учения в Херсонской и Харьковской областях, 20–23 апреля – в Одессе, 12–14 мая во Львовской области, в ночь на 28 мая – в киевском метро, 31 мая – в Авдеевке (Донецкая область), 16 июня – в Николаевской области, 23 июня – в Херсоне, 4 июля – в центральной синагоге Киева, 6 июля – в Харькове и Харьковской области, 13 августа – в Донецкой и Луганской областях, 6 сентября – в Константиновке (Донецкая область), 8 сентября – в Закарпатской области, 13 сентября – на границе с Беларусью (Волынская область), 16 сентября – в Житомирской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.10 / Судья КСУ Слиденко: Меня опозорили, моя репутация уничтожена. Навсегда

20.09 / Бердянский депутат после ДТП со сбитым пешеходом отказался от мандата

16.10 / Московская биржа открылась снижением

02.07 / Во Львовской области после любительской реставрации восстановят памятник Хмельницкому

15.03 / Курс доллара к рублю вырос на открытии торгов

29.07 / В Пентагоне предсказали конкуренцию с Россией и Китаем за ресурсы Арктики

13.07 / Армения заявила о сбитых беспилотниках ВС Азербайджана

19.05 / Эксперт допустил изменение позиции Германии по «Северному потоку – 2»

30.08 / Киев назвал условие для достижения мира в Донбассе

14.06 / “Невероятная красота”, “Ах, какой костюм”. Беременная Осадчая поднялась на Владимирскую горку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика