 

“Не употребляю метадон, не планирую самоубийство, езжу аккуратно”. Комаровский заявил, что из него “сделали мишень”

29.10.2021, 21:46, Новости дня
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Комаровский прокомментировал информацию, что он может войти в новую политическую силу бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

“Я не только не веду переговоры с Дмитрием Александровичем, я, в принципе, с ним ни одного слова не сказал. Не знаю, откуда этот инсайд взялся. Я не собираюсь лезть в эту кашу!.. Вы все должны знать: я не употребляю метадон, не планирую самоубийство, я езжу аккуратно и заторможу, если рядом со мной будет разворачиваться КАМАЗ. Я всех предупреждаю”, – подчеркнул Комаровский. 

По его словам, ему недавно сообщили, что некий олигарх выдал “кучу денег” на финансирование политсилы, от которой выступит Комаровский.

“Это полная брехня! Вы все, журналюги мои любимые, вы несете это своими языками. А когда меня грохнут? Вам как потом будет? Вы же понимаете, как только вы сказали, что я куда-то собрался – вы автоматически сделали из меня мишень для людей, для которых власть – это все, чем они живут. Неужели вы не понимаете, в какой стране вы находитесь?!”, – возмутился Комаровский. 

Контекст:

26 октября бывший генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире “Украина 24” заявил, что экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ведет переговоры о создании своей политической силы с Комаровским и журналистом Дмитрием Гордоном.

“Разумков на сегодняшний день стал альтернативой для электората [президента Владимира] Зеленского. И инсайд – он ведет плодотворные, по моим данным, переговоры с доктором Комаровским и паном Гордоном. Это трио будет очень серьезным магнитом для разочарованного в Зеленском электорате “слуг народа”, – заявил Луценко.

28 октября сам Разумков также в эфире “Украина 24” опроверг эту информацию. “Я не встречался в последнее время ни с Дмитрием Ильичем, ни с господином Комаровским. Поэтому точно еще никто никого никуда не приглашал. Откуда такая информация у Юрия Витальевича – я не готов ответить”, -– сказал он.

29 октября Комаровский рассказал, что в 2019 году еще кандидат в президенты Владимир Зеленский “использовал его для пиара”, а после выборов предлагал стать депутатом. По словам Комаровского, Зеленский, с которым они были в дружеских отношениях, дважды предлагал ему пойти в политику, но он оба раза ему отказал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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