Мнение: Оскорбители верующих…

Блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцем колонии.

За фотографии на фоне храма Василия Блаженного.

29 сентября Бобиев написал: «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить». И выложил фотографии, в том числе и снимок, на котором Чистова в куртке с надписью «Полиция» стоит на коленях перед Бобиевым, а тот держит ее за волосы.

10 месяцев колонии Бобиев и Чистова получили по ч. 1 ст. 148 УК. За оскорбление чувств верующих.

Конечно, Бобиев и Чистова – юные дурачки. Их выходка с крамольной фотографией – откровенно идиотская. Но где следствие и суд откопали «оскорбление чуства верующих»? Вряд ли у осужденных был умысел оскорблять чувства верующих. И мне интересно, а если бы Бобиев и Чистова сфотографировались на фоне мечети? Их все-равно осудили бы за оскорбление чувства верующих? А если на фоне МВД? Это уже потянуло бы на ст. 282 УК? Разжигание социальной розни по отношению к социально группе «сотрудники полиции»? А если бы на Лубянке? На фоне ФСБ?

По всему выходит, что повезло Руслану и Анастасии? Или не получается?

Фотографии отсюда и отсюда

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