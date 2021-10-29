Эксперты развеяли миф о негативном влиянии вакцин от COVID на возможность забеременеть

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не оказывает никакого негативного влияния на репродуктивное здоровье сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина на круглом столе «Здоровье матери и ребенка в пандемию: как защитить».

При этом она подчеркнула, что вероятность проблем с репродуктивной функцией у женщин старше 35 лет, переболевших коронавирусной инфекцией выше, чем у тех, кто не болел.

«Мы выяснили, что женщины, переболевшие COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой форме, особенно женщины позднего репродуктивного возраста, это женщины старше 35 лет, они имеют шансы снижения их овариального резерва в 5 раз, то есть в пять раз выше вероятность, что их функция яичников снизится», – передает ее слова РИА «Новости».

Долгушина отметила, что есть также данные и о влиянии коронавирусной инфекции на мужское репродуктивное здоровье, в частности, есть сведения о выявлении вируса в сперме и снижении гормональной функции.

В свою очередь главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова заявила, что у детей выше риск заразиться коронавирусом, если взрослые члены семьи не привиты.

«Дети заражаются и в семьях, и это означает, что в тех семьях, где взрослые не вакцинированы, дети имеют гораздо больший риск заболеть. По международным и отечественным научным данным существующие вакцины так же эффективны от новых типов вируса, но если прививки делаются по правильной схеме: от двух и более доз», – сказала она.

«Защищенными являются те люди, кто в соответствии с инструкцией получил обе дозы вакцины в серии первичной вакцинации, а если прошло более полугода, то повторно вакцинироваться можно уже однокомпонентным препаратом», – отметила Намазова-Баранова.

При этом главный внештатный специалист по акушерству министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков сообщил о возросшей на фоне коронавируса материнской смертности.

«Материнская смертность в 3 раза выросла от COVID-19 в этом году по сравнению с предыдущим, это были все непривитые женщины», – сказал эксперт.

Специалист пояснил, что если беременная женщина заболела ом, то увеличивается частота осложнений, в том числе преждевременных родов, задержки роста плода, выкидыши. У привитых женщин таких проблем не отмечается, отметил Шмаков.

«Вдумайтесь, каждый день примерно у нас умирает по две женщины от коронавирусной инфекции во время беременности или после родоразрешения. Это очень серьезный вопрос, профилактировать всегда легче, чем лечить», – сказал он.

Ранее из перечня противопоказаний для вакцинации от коронавируса «Спутником V» был исключен период грудного вскармливания.