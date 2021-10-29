Sony меняет бренд для выпуска компьютерных игр

Представители японской компании Sony на днях объявили, что отныне компьютерные игры, созданные их разработчиками, будут выходить под брендом PlayStation PC. Как видим, название созвучно с маркой мегапопулярной игровой приставки. И это не случайно, говорят эксперты.

Напомним, что до сих пор те же самые продукты выходили под маркой PlayStation Mobile. Это вносило большую путаницу и мешало продвижению на рынке, поясняют специалисты. Многие считали, что игры предназначены исключительно для мобильных устройств и не вникали в подробности. На самом деле, они предназначались также для ПК.

Интересно, что само название PlayStation все равно привлекало покупателей. Видимо, реклама игровой консоли все же достигла большего результата, чем от нее можно было ожидать.