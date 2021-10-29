Мнение: Сладкие мечты Меган

Посмотрела я тут диснеевскую Золушку, но не первую, которую сняли в 50-ом, а вторую и третью, 2002-го и 2007-го годов.

Ну что я могу сказать?

Чем дальше, тем страшней.

Так называемая “современная массовая культура” помогает сделать плохие границы людей намного хуже.

В художественном отношении мультфильмы эти тоже полный шлак, никакого сравнения с первой Золушкой, но это полбеды.

В детском и подростковом возрасте происходит формирование границ и очень важно, чтобы дети получали нормальные примеры.

Иначе потом мы читаем письма в эволюциолаб от авторов, которые выглядят безумными, настолько эгоцентричны.

Между крайним эгоцентризмом и безумием почти нет разницы.

Тем девочкам, кто смотрел Золушку-2 в 10 лет, сейчас 30+ и поэтому сейчас у многих в личной жизни разруха.

Связано это не только с Золушкой, конечно. Идеология – явление массовое и все остальные диснеевские мультфильмы и многие фильмы того и нового времени заражены тем же.

Золушка-3 еще хуже, то есть более молодым женщинам повезло еще меньше.

Но начнем со 2-й. “Мечты сбываются” она называется.

Это про жизнь молодой четы Золушка-принц в королевском доме.

Золушка – это Меган, конечно.

Сразу понятно, кто 18 лет назад заложил основы.

Все порядки дворца Золушке кажутся бессмысленными и консервативными.

Этикет приводит ее сначала в скуку, а потом в бешенство. Запоминать, где кто сидит и как к кому обращаться? Зачем??

“Не лучше ли, если все сядут туда, куда хотят?” – говорит демократичная Училка-Золушка.

Анархисты думают, что без иерархии всем станет легче. Пусть принц маленькой страны занимает место во главе стола, а король большой страны садится в дальнем углу, все равны, кто успел, тот и сел.

Ничего, что многие военные конфликты начинались из-за того, что к монарху другой страны не так обратились и тем показали ему свое неуважение, не так встретили и не туда посадили, чем намекнули, что содружеству конец.

Обращения, формулировки, место за столом – это политика. Именно это изучают дипломаты, именно это обозначает границы. Людям с плохими границами это все кажется какой-то пургой. Они в своей жизни ведут себя запросто, не обращая внимания, где чье, садятся, где хочется, берут, что нравится, отпихивают других локтями, ноги кладут на стол.

Вот и Золушка-2 так же.

Всем во дворце этот Штурман объясняет, как правильно. Не хочет ничему учиться, у нее для чужого монастыря свой устав.

Одеваться для приема она хочет не как принято по этикету, не как прилично, то есть пристало конкретному лицу, а как ей в голову взбрело, верховодить она хочет во всем, потому что может себе позволить.

А остальные не могут (слабаки).

Сначала Золушка недовольна королевским этикетом, потом раздражена, а дальше просто делает все по-своему и совершает переворот, как Меган в самых сладких своих мечтах.

Очень много акцента на то, как ей и ее мышам-подельникам не понравился королевский десерт из тушеного чернослива.

Какой еще ЗОЖ, с дубу что ли рухнули? Золушка все это меняет на шоколадные тортики, у мачехи она наголодалась.

Стать принцессой стоило лишь для того, чтобы есть от пуза и спускать казну на удовольствия.

Самое главное во всей этой истории то, что когда Золушка-Меган совершает дворцовый переворот, рушит все правила и порядки, пускает на праздник во дворец людей с улицы, которые начинают отплясывать дикие танцы, дворцовая знать сначала ошеломлена, а потом… счастлива.

Наконец-то хоть кто догадался разрушить надоевшие традиции и ненужные законы!

Спасибо, Меган, что взломала королевской семье границы и осчастливила всех.

Знать пускается в дикий пляс и сбивает с ног короля, который припозднился и торжество начали без него (ну а что, подумаешь, монарх, пусть не опаздывает к ужину).

Короля сбивают с ног и надевают ему на голову чан с шоколадом.

В этом мстительные и амбициозные мечты каждой Меган. Но при чем тут Золушка братьев Гримм и Шарля Перро?

И это еще не все.

Король на полу, среди шабаша, обтекая коричневой массой, сначала немного недоволен, но лизнув шоколад, неожиданно радуется.

Оказывается, он ненавидел десерт из чернослива, который был обязан есть, он мечтал о шоколаде, но не мог себе позволить из-за глупого королевского этикета и привычки.

И король, забывший позор и оскорбление, радостно пускается в пляс, потому что Меган просветила его, что жить надо для своих удовольствий, а не для выполнения долга.

Я, пожалуй, тут остановлюсь. Потом дальше продолжу.

Видели Золушку-2? Как вам?

Понятно, чем такие установки вредят детям?

Какие ситуации в жизни подросшая девочка получает, благодаря таким установкам?