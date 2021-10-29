Мнение: Вакцинный экспорт России, снижение зарплат непривитым и закрытие алкомаркетов

1. По итогам 2021 года Россия может заработать на экспорте вакцин около миллиарда долларов. С января по август выручка за экспорт прививок уже составила более 700 миллионов, рост по сравнению с предыдущими годами более чем десятикратный. И это несмотря на все политическое давление и препятствия, которые создаются российским вакцинам:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/skolko-rossiia-zarabotala-na-postavkah-vakcin-v-drugie-strany-v-2021-616bf8eba765e801f6fb492d

Ключевые западные экспортёры во главе с американской корпорацией Пфайзер зарабатывают на продажах своих прививок во много раз больше.

За рынок вакцин идёт настоящая битва. Оппонентов вытесняют как чисто политическими запретами, так и путём дискредитации. Западные СМИ сейчас пишут о российских антипрививочниках, которые не доверяют якобы именно российским вакцинам, что в итоге приводит к «ковидному кошмару», в который погружена страна:

https://www.bbc.com/news/world-europe-58998366

2. Автор канала «Сделано у нас» пишет про предпринимателя, принуждающего своих сотрудников прививаться:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/vot-molodec-kstati-rybakov-odin-iz-teh-kto-sdelal-sebia-sam-bez-vsiakih-tam-61794ff57b4a7906e6504fed

Предприниматель, миллиардер Игорь Рыбаков [основатель корпорации Технониколь] сократит на 20% зарплату всем своим непривитым от коронавируса сотрудникам.

«Дорогие сотрудники компаний, к которым я имею отношение. Я вам всем добровольно-принудительно поручаю вакцинироваться. Обещаю вам снизить зарплаты на 20%, если вы не вакцинируетесь. Приведение в исполнение поручаю сделать немедленно», – заявил Рыбаков на своем YouTube канале.

И он ИМЕЕТ НА ЭТО ПРАВО. Он бизнесмен, и он не должен страдать от дремучих сотрудников, которым он ещё и больничные потом будет выплачивать. Они наносят вред его бизнесу, поэтому 20% это еще очень мягко, я бы таких увольнял за диверсию в ущерб компании.

Сам Игорь Рыбаков вакцинировался летом 2021 года Спутником V и чувствует себя прекрасно.

Все сокращенные средства с зарплат сотрудников Рыбаков обещает направить на строительство школ и детских садов.

3. В Москве на время антикоронавирусного локдауна решили закрыть алкомагазины (все магазины, где неалкогольной продукции в ассортименте меньше 30%):

https://lenta.ru/news/2021/10/27/ne_pili_horosho/

С одной стороны, это стимулирует владельцев магазинов расширять ассортимент товаров и тем самым играть роль мини-супермаркетов в формате «у дома», что способствует ограничению передвижений и скоплений людей в период эпидемии. Кроме того, выпивать на фоне болезни или опасности скорого заражения – вообще плохая идея.

С другой стороны, алкомаркеты могут стать хитрее — продавать больше еды, чтобы люди заходили к ним «за пельменями», а уже в процессе покупок соблазнялись и алкоголем.