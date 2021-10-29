 

Почему сбежал Курбанчик?   – Личное мнение

29.10.2021, 20:54, Разное
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Как только Бородину и прочих сидельцев на бревне вышвырнули с успешного канала ТНТ, Курбанчик побежал разводиться. Всё случилось, как я пару лет назад и предсказывала.

Но была ли другая причина у Курбана свалить от своей такой красивой, состоявшейся и искренней жены, которая никогда не врёт подсписчицам и всегда топит за справедливость?


Фото: Соцсети

Ну, посмотрите, какая же хорошенькая!

Так, наверное, думал и Курбан, когда, проснувшись, лез первым делом в Инстаграм.

С экрана смартфона на него томно взирала холёная, молодая куколка. «Моя жена!» — с гордостью думал Омаров, и у него вставал.

  
Вслед за членом вставал и сам Курбанчик и шёл на звуки воды в ванной, охваченный желанием совокупить свою такую невозможно сексапильную жену, которая сама себя сравнивает в Инстаграме с Моникой Белуччи.

Открыв дверь в ванную страсти, взор мужчины упирался вот в это:


  Фото: Соцсети  

Контраст между скуластенькой инстаграмной фантазией и сутулой реальностью с двумя подбородками был настолько жесток, что Курбначик не выдержал.  


Фото: Соцсети  

А тут ещё и с ТНТ эту душную тётку в розовом прогнали на никому не известный канал.

 «Да, ну на фиг! — решил наш пострел. — Вернусь-ка я лучше к бывшей. Она хотя бы весёлая и нос не пилила».  

Вот и сказочке конец.  

Жалко сутулого Ксюнделя? Почему?

Источник: Лена Миро



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