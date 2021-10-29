Почему сбежал Курбанчик? – Личное мнение

Как только Бородину и прочих сидельцев на бревне вышвырнули с успешного канала ТНТ, Курбанчик побежал разводиться. Всё случилось, как я пару лет назад и предсказывала.

Но была ли другая причина у Курбана свалить от своей такой красивой, состоявшейся и искренней жены, которая никогда не врёт подсписчицам и всегда топит за справедливость?



Фото: Соцсети

Ну, посмотрите, какая же хорошенькая!

Так, наверное, думал и Курбан, когда, проснувшись, лез первым делом в Инстаграм.

С экрана смартфона на него томно взирала холёная, молодая куколка. «Моя жена!» — с гордостью думал Омаров, и у него вставал.



Вслед за членом вставал и сам Курбанчик и шёл на звуки воды в ванной, охваченный желанием совокупить свою такую невозможно сексапильную жену, которая сама себя сравнивает в Инстаграме с Моникой Белуччи.

Открыв дверь в ванную страсти, взор мужчины упирался вот в это:



Фото: Соцсети

Контраст между скуластенькой инстаграмной фантазией и сутулой реальностью с двумя подбородками был настолько жесток, что Курбначик не выдержал.



Фото: Соцсети

А тут ещё и с ТНТ эту душную тётку в розовом прогнали на никому не известный канал.

«Да, ну на фиг! — решил наш пострел. — Вернусь-ка я лучше к бывшей. Она хотя бы весёлая и нос не пилила».

Вот и сказочке конец.

Жалко сутулого Ксюнделя? Почему?

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