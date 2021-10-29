«Росгосстрах» заявил, что откажется от претензии к семье школьника

…погибшего в Подмосковье под поездом РЖД. Родственникам вернут 400 тысяч рублей.

Страховая компания «Росгосстрах» откажется от претензии к семьи подростка, которого поезд «Ласточка» сбил насмерть в 2019 году на подмосковной станции «Поварово». Как заявили «Новой газете» в компании, юристы «определяют механизм» возврата 400 тысяч рублей, ранее взысканных с матери погибшего.

«К сожалению, автоматизация процесса регрессного взыскания <…> может не учитывать социальную составляющую и последствия для конкретного человека или семьи, и не позволяет с учетом всех обстоятельств сразу <…> отказаться от претензии. Поэтому сейчас юристы «Росгосстраха» занимаются урегулированием ситуации», — рассказали в «Росгосстрахе».

Родственница погибшего юноши Ольга Лучко пояснила «Новой газете», что представители страховой компании позвонили юристу семьи и пообещали проработать вопрос возмещения средств. «Пока на уровне телефонного разговора, никаких документов не было», — сказала она.

28 октября стало известно, что «Росгосстрах» потребовал почти 401 тысячу рублей за ремонт поезда с родителей школьника, погибшего под колесами два года назад. В ноябре 2019 года — 15-летний юноша переходил пути в подмосковном Солнечногорске в капюшоне и наушниках и не услышал предупредительного гудка приближающейся «Ласточки». Его отбросило на 50 метров, от полученных травм он скончался.

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Впоследствии «Росгосстрах» выплатил РЖД 400 972 рубля за ремонт поезда (на большом фальшборте якобы осталась вмятина). Далее страховщики потребовали эту сумму уже от семьи погибшего в досудебном порядке. Они мотивировали претензию тем, что на момент трагедии мальчику уже исполнилось 14 лет, и после его смерти ответственность за ущерб несут родители.

Мать погибшего выплатила требуемую сумму сразу, так как, по словам ее близких, находилась в сложной эмоциональной ситуации после потери единственного ребенка и испугалась давления страховщиков — они грозились увеличить сумму иска в суде и наложить взыскания на имущество, включая недвижимость. На вопросы «Новой газеты» о давлении на мать погибшего в «Росгосстрахе» не ответили.

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