 

Путин: Необходимо выдавить жуликов из лесной и рыбной отраслей

29.10.2021, 20:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин, обращаясь к главе Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрию Чиханчину, сообщил о необходимости «выдавить жуликов из лесной и рыбной отраслей в РФ».

Об этом глава страны сообщил в ходе встречи с руководителем ведомства, передает РИА Новости.

«Эта задача стоит, самая главная. Она здесь отмечена. В следующий раз обязательно постараюсь доложить о результатах. … Работаем с рабочими группами, совместно с ведомствами работаем, пытаемся навести порядок», – подчеркнул Чиханчин, отметив, что две эти отрасли остаются самыми криминальными до сих пор. 

Ранее в Росфинмониторинге заявили, что в день будут останавливать около 17 транзакций, финансирующих незаконные митинги и терроризм. Блокировать такие денежные переводы без решения суда смогут МВД и ФСБ. Также силовые ведомства смогут блокировать переводы с карт и электронные кошельков, если они совершаются для оплаты наркотических средства, экстремистской деятельности, для организации массовых беспорядков.

Соответствующий законопроект разработал Росфинмониторинг.



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