 

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов РФ по футболу

29.10.2021, 20:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНападающий «Зенита» Артем Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах РФ и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

В пятницу Дзюба отличился в домашнем матче 13-го тура Тинькофф  – Российской премьер-лиги против московского «Динамо». Футболист забил 144-й гол и стал лушим бомардиром в истории турнира, передает ТАСС.

Рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143 гола). Счет в матче в Петербурге – 3:1 в пользу «Зенита».



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