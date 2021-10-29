Мнение: Неудобная правда о курении

Дед у меня всю жизнь курил как паровоз и умер от рака легких. Но он родился еще до революции, и можно себе представить, ЧТО он курил всю жизнь. Сам я не курю, но во “вреде табака” давно уже сильно сомневаюсь. А вот и очередная статья, разоблачающая всемирную истерию “борьбы с курением” подоспела:

“…здоровье австралийских курильщиков в общем и целом было лучше, чем здоровье некурящих или бросивших курить. Атеросклеротические заболевания и онкология — два основных пугала в деле борьбы с курением — показали весьма скромные результаты у тех, кто по их показаниям не выпускает курительных палочек изо рта, по сравнению с их некурящими согражданами. Если учесть, какое количество средств антиникотиновые лоббисты как раз в то время успели выкачать из государственных карманов на свою великую борьбу, то за такие рапорты их составителей стоило бы скормить акулам, резвящимся в прибрежных водах Сиднея…

По сравнению с этой бомбой можно было даже не обращать внимания на традиционно отвратительные результаты Греции (самый высокий процент курильщиков в Европе и одновременно самый низкий уровень онкологии и заболеваний системы кровообращения). Что эта Греция — в конце концов у них там солнце, вино, горный воздух, народные пляски” и т.д.

http://www.maximonline.ru/skills/health/_article/tobacco-truth/

И там еще:

“Достоверно известно, что у заядлых курильщиков уменьшается рабочий объем легких, при нагрузке пульс увеличивается сильнее, а одышка появляется быстрее, чем у некурящих. Точно, что у курильщиков усилен метаболизм, поэтому они хуже набирают вес и быстрее его теряют. Насколько опасны для жизни эти изменения, судить пока не представляется возможным, потому что, как только дело начинает касаться никотиновой зависимости, и у ученых, и у статистиков опускаются руки. Да, до 70% умирающих от рака легких — курильщики либо бросившие курить. Но если взять основной возрастно-социально-половой срез таких умерших, то выясняется, что он так и так на 70% состоит из бывших или настоящих курильщиков.

Да, одышка при подъеме на пятый этаж — это нехорошо. Но зато курильщики на 15% быстрее решают задачи тестов на интеллектуальный коэффициент и в два раза реже умирают от сахарного диабета. Да, у курящих беременных дети чаще рождаются с нехваткой веса. Зато у курильщиц на 50% реже встречается опасная предродовая преэклампсия и на треть снижается число случаев токсикоза. Эмфизема легких встречается у курильщиков в два раза чаще, зато Альцгеймер — в три раза реже, равно как и болезнь Паркинсона”.

И еще:

“Идущие на борьбу с курением деньги, которые выгрызаются из табачных компаний и выдаиваются из государственных бюджетов, — это суммы с большим количеством нулей. Неудивительно, что подобный золотой блеск привлекает к себе так много пламенных борцов, гневных ораторов и страстных радетелей за счастье человечества. Люди всегда будут платить двум типам граждан, это еще царственный философ Марк Аврелий сказал: «Тем, кто их развлекает, и тем, кто их пугает».

Конечно, у развлекательного шоу-бизнеса масштабы все равно покрупнее, но дело «пугателей» тоже вполне процветает.

Сотни фондов благополучно прикарманивают табачные миллионы, подкармливая врачей и журналистов, политиков и общественных деятелей. Конечно, можно еще сражаться с абортами, электростанциями, генетически модифицированными продуктами, дурной экологией, кризисом перепроизводства, автомобилестроением… Но в большинстве случаев на стороне «порока» обычно стоят слишком мощные силы, которые пока еще вполне успешно сопротивляются подобным атакам. Попробуй задень как следует те же генно-модифицированные продукты — против тебя восстанет половина всех фермеров США, дураков нет с такими быками бодаться. А табачные компании оказались достаточно жирными и аппетитными, но одновременно и слишком слабыми. Ату их, ату!

Успехи в деле борьбы с бесовским зельем потрясают воображение — бастионы падают за бастионами. Курильщиков обвесили красными флажками со всех сторон, некурящим вдолбили, что те, с дымящимися штуками во рту, покушаются на их жизнь и свободу. Они обкуривают ваших детей, и те вырастут тупыми уродами, они лишают мужчин половой силы, они сглазили ваших коров и танцуют голыми на Лысой горе!.. В общем, старые рецепты по-прежнему хорошо работают.

Убедить современного некурящего в том, что человек с сигаретой в другом конце ресторана не причиняет ему ровным счетом никакого вреда, — это все равно что лет пятьсот назад попытаться рассказать благочестивому обывателю Кельна про то, что ведьмы на самом деле не сквашивают молоко и не портят детей в материнской утробе…”

“Капля никотина в несколько сантиграммов убивает лошадь. Это чистая правда. Но вот собаке требуется уже две-три капли, а если взять козу или овцу, то эти животные спокойно выпьют и по десять капель, даже не мекнув. Амебы вообще могут прекрасно существовать, резвясь в однопроцентном растворе никотина, а вот туберкулезная палочка почему-то мгновенно отбрасывает копыта (или что у нее там еще есть) даже при наличии ничтожного количества этого алкалоида в окружающей среде (именно поэтому опытные врачи туберкулезных санаториев украдкой предлагают своим пациентам не торопиться бросать курить, а сначала вылечиться)”.

Мда… Вот отец мой начал курить, как он сам хвастал, в 11 лет, а бросил в 28 лет. Выкурил последнюю – и всё, баста. Железной воли был человек. Правда, потом, спустя 35 лет (!!) после своего “волевого решения”, мне признавался, что часто просыпается с желанием покурить.

Он умер в итоге от рака желудка. И что ж, сделать вывод, что он “ел неправильно”? Эх…(2014)

Я это написал в 2014 году, в этот же день. С тех пор у нас, похоже, курильщиков почти окончательно победили, сломали и размазали по стенкам, запретили им курить практически везде, объявили на них настоящую охоту от имени государства – и многие курить бросили.

Потом у них, весной 2020-го, появилась вроде легкая надежда на возрождение – когда в первом легком сумбуре в прессе стали мелькать сообщения о том, что будто бы курильщики легче переносят ковид; но вскоре мировые СМИ опомнились, контроль восстановили – и на информацию, судя по всему, был поставлен БЛОК – также в мировом масштабе: то есть это не то что опровергли (в современном мире не опровергают) – про это просто запретили упоминать.

Но что еще забавное случилось после 2014 года: я оглядываюсь кругом – и вижу, что почти все мои знакомые курильщики не то чтобы бросили (хотя они формально бросили), но они… перешли на “айкосы” и тому подобные “курительные устройства на электрической тяге”. И не просто перешли – а курят их просто как паровозы. Причем ЭТО, по дружному (почему-то) мнению любой прессы, считается абсолютно нормальным и чуть ли не безвредным. “Что ты куришь – айкос? А, ну это нормально”.

Смешно, конечно. Особенно если знать производителя этих самых “айкосов”: это все тот же старый добрый Филип Моррис. Фраза “Жив, курилка!” тут подходит как нельзя лучше.

А не так давно участвовал в очередном ток-шоу в телевизоре, где был также наш знаменитый философ Переслегин – так он там горячо доказывал (в пустоту), что основное исследование, на котором базируется вся мировая антиникотиновая кампания, было самым банальным образом сфальсифицировано, и это, мол, давно уже известно – но типа поздно, по мировой табачной промышленности уже все равно нанесен смертельный удар, и это не изменить.

У меня на этот счет есть свое, как обычно, абсолютно еретическое мнение – мнение психолога. На мой взгляд – да, вред от курения, мягко говоря, преувеличен, а возможно, что и злостно преувеличен, а уж от так называемого “пассивного курения” – и вовсе на несколько порядков. Но курильщикам не повезло в другом: их дым ВОНЮЧИЙ, и он – особенно застарелый – никому не нравится, в том числе и самим курильщикам, особенно когда курит (накурил!) кто-то другой. Поэтому все эти “исследования” – не более чем повод, за который все охотно ухватились, чтобы курильщиков затравить и полностью извести.

И тогда понятно, почему у всех настолько благодушное отношение к “айкосам” – хотя ежу понятно, что от них “вред” для здоровья, если он вообще есть – точно такой же, как и от обычного курева. Просто от “айкосов” дыма почти нет, а тот, что есть – гораздо менее вонюч. Только и всего.

И вообще, история моей семьи имеет какой-то трагикомический характер – ведь отец, как он сам признавался, бросил курить в один момент именно от страха, в день похорон своего отца – моего деда. Именно потому, что жутко испугался “умереть, как отец”.

И что? Дед умер от рака легких в 70 с лишним. А отец умер от рака желудка в 69. Зря бросал…