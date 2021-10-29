 

Мнение: В Китае казнили наркоторговца

29.10.2021, 20:22, Разное
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Новости смертной казни.

В Китае казнили 50-летнего жителя Гонконга, который страдал психическими отклонениями и галлюцинациями и был пойман в 2016-м году в Шэнчжене при попытке продажи 15 кг чистого метамфетамина.
Персонаж полностью признал свою вину, но просил смягчить ему приговор для того, чтобы "иметь возможность исправиться". Также защита указывала на то, что персонаж имели имел медицинские проблемы и на преступление его толкнула бедность. Суд ему не поверил и приговорил в высшей мере наказания. Приговор был вынесен в 2017-м году на материковом Китае. Сегодня он был приведен в исполнение. Казнь осуществлялась путем смертельной инъекции.

Правозащитные организации уже осудили Китай за продолжение практики применения смертной казни.

Источник: Colonel Cassad



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