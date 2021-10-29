Мнение: Туфелька-скалка
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Еще Золушку 3 давайте обсудим после 2.
В Золушке-2 героиня сражалась с правилами и этикетом дворца, всю семью мужа-принца построила, всех нагнула, а королю-свекору и вовсе нахлобучила чан с шоколадом на голову и заставила его сказать ей за это спасибо. Абсолютную власть получила, как псих с манией величия в своих галлюцинациях. Принц без ума от женушки и вся его семья склонилась в благодарном реверансе, что она научила их уму-разуму.
То есть все с точностью до наоборот тому, что ждет невестку с плохим характером в жизни.
А в Золушке-3 другой сюжет, но тоже очень.
В Золушке-3 вся история отыграна назад и Золушка в короне Победительницы гоняется за принцем.
Тот заколдован и не узнает ее, а Золушка бегает за ним и требует жениться, ведь он же на балу ей обещал.
Мыши ее поют жалобными голосами принцу при любом удобном случае:
– Обманул, обманул!
На балу, на балу,
обманул!
И так много раз, в надежде, что принца начнет мучить совесть.
Принц хочет жениться на другой, но Золушку-3 так просто с носом не оставишь.
Она умеет “защитить свои границы” и обещанное ей считает своим.
Она машет туфелькой как вещественным доказательством и требует-требует, настаивает, давит, доит.
Туфельку разбили, Золушка рыдала над осколками, но ничего, кусочки склеили и опять преследуют принца с туфлей наперевес.
Принц уже не знает, куда деваться от маньячки, мачеха ему помогает отвязаться от Золушки, закидывая ее колдовством подальше, но Золушка преодолевает все препятствия, скачет в рваном платье во дворец на коне, и снова кидается с криками на шею к принцу, объясняет глупому, что его заколдовали, напоминает, что влюбился он в нее, в нее, сам сказал и обещал жениться.
Вот это трололо.
За такое издевательство над Золушкой создателей фильма надо бы судить.
Нельзя такое делать с классическими произведениями и с коллективными архетипами.
Пусть бы назвали эту героиню по-своему, например Репейнушка или Зося-Танк. С именем Золушки такое связывать нельзя, это имя – историческая и культурная ценность.
И стоит ли удивляться, что сейчас так много Победительниц и Спасательниц, верящих, что отказать им могут только по причине колдовства, и всех, кто их не любит, надо спасать насильно?
Как вам сюжет?
Источник: Эволюция
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