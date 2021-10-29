 

Мнение: Туфелька-скалка

29.10.2021, 20:16, Разное
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Еще Золушку 3 давайте обсудим после 2.

В Золушке-2 героиня сражалась с правилами и этикетом дворца, всю семью мужа-принца построила, всех нагнула, а королю-свекору и вовсе нахлобучила чан с шоколадом на голову и заставила его сказать ей за это спасибо. Абсолютную власть получила, как псих с манией величия в своих галлюцинациях. Принц без ума от женушки и вся его семья склонилась в благодарном реверансе, что она научила их уму-разуму.

То есть все с точностью до наоборот тому, что ждет невестку с плохим характером в жизни.

А в Золушке-3 другой сюжет, но тоже очень.

В Золушке-3 вся история отыграна назад и Золушка в короне Победительницы гоняется за принцем.

Тот заколдован и не узнает ее, а Золушка бегает за ним и требует жениться, ведь он же на балу ей обещал.

Мыши ее поют жалобными голосами принцу при любом удобном случае:

– Обманул, обманул!
На балу, на балу,
обманул!

И так много раз, в надежде, что принца начнет мучить совесть.

Принц хочет жениться на другой, но Золушку-3 так просто с носом не оставишь.

Она умеет “защитить свои границы” и обещанное ей считает своим.

Она машет туфелькой как вещественным доказательством и требует-требует, настаивает, давит, доит.

Туфельку разбили, Золушка рыдала над осколками, но ничего, кусочки склеили и опять преследуют принца с туфлей наперевес.

Принц уже не знает, куда деваться от маньячки, мачеха ему помогает отвязаться от Золушки, закидывая ее колдовством подальше, но Золушка преодолевает все препятствия, скачет в рваном платье во дворец на коне, и снова кидается с криками на шею к принцу, объясняет глупому, что его заколдовали, напоминает, что влюбился он в нее, в нее, сам сказал и обещал жениться.

Вот это трололо.

За такое издевательство над Золушкой создателей фильма надо бы судить.

Нельзя такое делать с классическими произведениями и с коллективными архетипами.

Пусть бы назвали эту героиню по-своему, например Репейнушка или Зося-Танк. С именем Золушки такое связывать нельзя, это имя – историческая и культурная ценность.

И стоит ли удивляться, что сейчас так много Победительниц и Спасательниц, верящих, что отказать им могут только по причине колдовства, и всех, кто их не любит, надо спасать насильно?

Как вам сюжет?

Источник: Эволюция



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