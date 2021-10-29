Мнение: Заветы основателя современной школы, приложение для тупящих и вундеркинд Грибоедов

1. Основоположником науки педагогики считается чешский писатель-гуманист Ян Амос Коменский. Именно он в середине 17 века теоретически обосновал, а потом и распропагандировал классно-урочную систему, вскоре распространившуюся в Европе и во всём мире.

В своём труде «Великая дидактика» Коменский излагает основы организации успешного обучения. За 4 века некоторые его методы успели устареть, однако в «Дидактике» всё же содержится большое число ценных педагогических принципов, многим из которых, к сожалению, современная школа не слишком-то следует. Приведу пример:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коменский,_Ян_Амос#Великая_дидактика

Глава 17. Основы лёгкости обучения и учения

Основоположение 1

Образование юношества должно начинаться рано.

У одного и того же ученика по одному и тому же предмету должен быть только один учитель.

По воле воспитателя прежде всего должны быть приведены в гармонию нравы.

Основоположение 2

Всеми возможными способами нужно утверждать в детях горячее стремление к знанию и учению.

Метод обучения должен уменьшать трудности учения, чтобы оно не возбуждало в учениках неудовольствия и не отвращало их от дальнейших занятий.

Основоположение 3

Каждая наука должна быть заключена в самые сжатые, но точные правила.

Каждое правило нужно излагать немногими, но самыми ясными словами.

Каждое правило должно сопровождаться многочисленными примерами, чтобы стало очевидно, как разнообразно его применение.

Глава 18. Основы прочности обучения и учения

Основательно должны рассматриваться только те вещи, которые могут принести пользу.

Всё последующее должно опираться на предыдущее.

Всё должно закрепляться постоянными упражнениями.

Всё нужно изучать последовательно, сосредоточивая внимание на чём-то одном.

На каждом предмете нужно останавливаться до тех пор, пока он не будет понят.

Что мы имеем на сегодняшний момент:

– в учебниках отчасти разнобой, отчасти нечитаемый зубодробительный формализм;

– школа отстаёт от современных электронных форматов передачи информации, что возбуждает в детях неудовольствие и отвращает их в сторону более продвинутых занятий навроде компьютерных игр;

– значительная часть школьной программы откровенно бесполезна (по некоторым предметам, вроде русской литературы, бесполезна более чем наполовину и даже вредна);

– отслеживание уровня понимания у детей оставляет желать лучшего (ОГЭ и ЕГЭ лишь подводят конечный итог, а результаты промежуточных проверочных работ искажены массовым списыванием и натяжкой оценок).

2. Сергей Маркелов рассказывает о тупящих школьниках:

https://www.facebook.com/sergey.markelov.58/posts/6303519513052089

Когда читаю лекцию по математике незнакомым школьникам, имею проблему: неясно, какую степень детализации выбирать? С какой скоростью рассказывать? Как проверить, что они ещё вмещают, не выпали?

Обычно решаю эту задачу, задавая очень простой вопрос по теме. Но такие вопросы нельзя задавать часто; кроме того, они показывают реакцию лишь наиболее бойких товарищей из аудитории, а есть и стеснительные.

Надумал такой план: школьникам предлагается поставить приложение или зайти на специальный сайт. И там есть кнопки “начал выпадать” и “полностью выпал, уже ничего не понимаю”. А у меня, как у лектора — видна статистика. Можно притормозить. Или начать больше картинок показывать (я обычно готовлю с разностей степенью подробности чертежи). Или вернуться на шаг назад. Или начать что-то другое рассказывать, если с темой грубо ошибся.

Если кто-то использует подобное решение, или слышал о таком — буду благодарен за подробности.

И действительно, здесь кроется самое большое лукавство нашей образовательной системы. Все участники шоу делают вид, что если ученик сидит на уроке, значит он осознанно учится, впитывает изливаемые учителем знания. В реальной жизни очень многие отключают на уроках мозг, вынося из лекции не больше полезной информации, чем из концерта китайских рэперов. Слова «я не понимаю, что происходит» являются обычно табу, школьник не хочет их произносить, а учитель не хочет их слушать. В результате всё идёт по традиционной формуле: «они делают вид, что учат, мы делаем вид, что учимся».

3. Читатели обратили внимание на знакомый изгиб в биографии Александра Грибоедова, автора «Горя от ума»:

По свидетельству родственников, в детстве Александр был очень сосредоточен и необыкновенно развит… В 6-летнем возрасте свободно владел тремя иностранными языками, в юности уже шестью, в частности в совершенстве английским, французским, немецким и итальянским. Очень хорошо понимал латынь и древнегреческий язык.



Получил домашнее образование под руководством учёного-энциклопедиста И. Б. Петрозилиуса. В 1803 году Грибоедова отдали в Московский университетский благородный пансион. 30 января 1806 года (в 11 лет) Грибоедов был зачислен в студенты словесного факультета Московского университета. По воспоминаниям его университетского товарища В. И. Лыкошина, Грибоедов посещал лекции в сопровождении своего гувернёра и «в ребячестве… учился посредственно», тем не менее, после полутора лет учёбы выдержал экзамен на учёную степень кандидата словесности в 1808 году (в возрасте 13 лет).