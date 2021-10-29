Анна Заворотнюк рассказала о необычном методе лечения последствий коронавируса

Популярная актриса и блогер Анна Заворотнюк разместила на личной странице в Instagram публикацию, в которой пояснила подписчикам о своем лечении последствий коронавируса. Пост знаменитости вызвал массу солидарных отзывов от фолловеров.

Как призналась красотка, она еще не полностью восстановилась от последствий ковида, поэтому вынуждена регулярно посещать ЛОР-врача. Во время её недавнего визита медик диагностировал у Анны Заворотнюк острый гайморит и, в рамках лечения, назначил лекарства и ряд процедур, одна из которых показалась звезде соцсетей довольно забавной. “Назначили процедуры, одной из которых является “кукушка”, я сначала подумала, что врач надо мной прикалывается, но действительно, во время этой процедуры надо говорить “ку-ку””, – объяснила хозяйка аккаунта. Также она упомянула о неприятном моменте: в её носовой перегородке имеется искривление, что, не исключено, может потребовать оперативного вмешательства. В завершение откровений красавица пожелала подписчикам здоровья и порекомендовала внимательней следить за самочувствием.

Изображение взято с: [email protected]_zavorotnyuk

Большинство посетителей микроблога знаменитости пожелали ей скорейшего выздоровления и хорошего настроения. В свою очередь, несколько поклонников традиционно похвалили привлекательный внешний вид и позитивный жизненный тонус любимицы.