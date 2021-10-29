 

“О киберзащите никто не помнит, пока все работает”. Глава Госспецсвязи заявил, что ведомство недофинансировано на 60%

29.10.2021, 19:58, Новости дня
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По его словам,  Госспецсвязи получает из бюджета порядка 4 млрд грн при потребностях свыше 10 млрд грн в год.

“В 2020 году развитие было профинансировано на 12%, в этом – на 28%. В 2019 году из-за кризиса многое было недофинансировано. Часть наших систем на какое-то время потеряли лицензии и “превратились в тыкву”, – рассказал Щиголь.

По его словам, в 2021 году власти вывели ведомство “на минимально необходимый уровень” финансирования, но нехватка средств по-прежнему является большой проблемой для Госспецсвязи.

“И киберзащита, и правительственная связь – это те сферы, о которых никто не помнит, когда все хорошо работает. Но как только что-то случается, все об этом вспоминают, и только тогда слышат, что нужны еще деньги и нужно хоть как-то дофинансировать службу”, – отметил Щиголь.

Глава ведомства обратил внимание, что из-за низкого уровня зарплат для киберспециалистов у ведомства есть проблемы с кадровым потенциалом.

“Почти 90% людей, которые занимаются киберзащитой в нашей структуре, – это выпускники нашего вуза. Курсанты после завершения обучения должны отработать в государственных структурах как минимум пять лет. И ключевая проблема – как сделать так, чтобы они остались после первого срока контракта”, – сказал Щиголь.

Он добавил, что даже после повышения зарплат на 20%, оклады все равно не дотягивают до минимальной зарплаты в отрасли.

Контекст:

14 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию кибербезопасности страны на пять лет. На заседании СНБО также шла речь о создании кибервойск Украины

22 октября СНБО принял решение “О Концепции реформирования Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины”, которое в тот же день ввел в действие своим указом президент Украины Владимир Зеленский. 

Согласно концепции, Госспецсвязи полностью реформируют к 2025 году. Документ предполагает два этапа реформирования: с января 2022-го по декабрь 2023 года и с января 2024-го по декабрь 2025 года.

Как отметили в пресс-службе самой Госспецсвязи, реформа позволит: повысить эффективность ведомства, осовременить информационно-телекоммуникационную инфраструктуру систем управления государством, решить вопросы социального обеспечения личного состава Госспецсвязи, расширить сотрудничество с НАТО, ввести механизмы государственно-частного партнерства в сфере кибербезопасности, развернуть систему киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры, повысить надежность и оперативность доставки корреспонденции государственных органов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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