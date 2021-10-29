 

Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: “Иди себе”. Зачем оно мне на старость?

29.10.2021, 19:58, Новости дня
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“Он считал, что у него есть еще своя жизнь, которую он выбрал. Не было ни скандала, ничего. Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: “Иди себе, живи на даче. Рисуй. Скажи людям, что я плохая или еще что-то. Говори обо мне, что хочешь”. И все говорят теперь, что он меня бросил. Чтобы защитить его честь, я отвечаю: “Ну, да”, – рассказала артистка.

По словам Нины Матвиенко, она не чувствовала со стороны мужа поддержку и защиту.

“Я всю жизнь была, как мужчина, обеспечивала семью. Так зачем оно мне на старость? У него никогда не было денег. Мы жили на одну мою зарплату до 60 лет. Но это была не его вина. Его отец был украинским патриотом, собирал иконы, хотя в то же время был коммунистом. У него забрали партийный билет. И потом, куда бы мой муж ни шел, смотрели досье –  по сути, сыну дальше не было дороги из-за того, что случилось с отцом”, – призналась 74-летняя певица.

Матвиенко подчеркнула, что отсутствие у мужа возможности заработать деньги не влияло на их отношения.

“Я не говорила, что муж должен принести что-то в дом или заработать. Поверьте, такого никогда у нас не было! Я думала, что счастье – это только муж и дети. Но муж – это когда вы объединяете свою работу, когда он может тебя заменить. А он несколько раз меня очень подводил… Во мне внутри что-то обрывалось. Однажды дети болели, а мне нужно было идти на концерт идеологов. Я иду на репетицию, а муж догоняет и говорит: “Я не буду с детьми сидеть. Они болеют, ты сиди с ними сама”. Из-за того, что я не пришла на тот концерт, я 16 лет была невыездной за границу”, – заявила артистка.

Контекст:

В марте 2021 года Матвиенко и Гончар отпраздновали 50-летие супружеской жизни. В браке с Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана (1973), Андрея (1974) и Антонину (1981). Супруги живут отдельно – Гончар на даче, а Матвиенко в доме вместе с семьей дочери. 

У Антонины Матвиенко есть двое детей: Ульяна (1998) от первого брака и Нина (2016) – от второго. Отца старшей дочери артистка не называет, а отцом младшей является ее муж, певец Арсен Мирзоян. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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