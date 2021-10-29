 

Арестович: Украина не будет отказываться от Минских соглашений

29.10.2021, 19:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУкраина на намерена отказываться в одностороннем порядке от выполнения Минских соглашений по Донбассу, пока нет альтернативы, сообщил 29 октября внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, Украина пока вариант отказа не рассматривает, а любое действие должно найти ответ на вопрос: «Чтобы что?».

Минские соглашения он назвал сложным путем, но который все же обеспечивает договоренность, политико-дипломатический путь урегулирования.

«Альтернативой являются боевые действия. Пока нет другой альтернативы в разрезе международных договоренностей, надо придерживаться тех соглашений, которые есть, даже если их эффективность 1,5%», – цитирует Арестовича РИА Новости. Заявление политик сделал в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее в российском МИДе не исключили варианта дальнейшей деградации в Донбассе из-за действий Киева. В ведомстве заявили, что украинская сторона сознательно нарушает договоренности по прекращению огня. 



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