 

В Крыму анонсировали создание более 3,5 тыс. гостиничных номеров

29.10.2021, 19:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ рамках программы льготного кредитования для гостиничной сферы по ставке 3-5% в Крыму будут созданы и обновлены более 3,5 тыс. номеров, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Благодаря программе в Крыму будут реализованы проекты с общим объемом финансирования более 23 млрд рублей. Это позволит создать путем строительства и реконструкции более 3,5 тыс. номеров, порядка 2,5 тыс. новых рабочих мест. Программа льготного кредитования позитивно повлияет на развитие крымской экономики, будет способствовать росту благосостояния граждан, позволит создать высокооплачиваемые круглогодичные рабочие места в более чем 50 отраслях», – написал он на своей странице «Вконтакте».

Аксенов подчеркнул, что определены первые проекты, которые получат льготные кредиты на строительство и реконструкцию. «Благодаря новым финансовым инструментам в наш регион приходят опытные, системные инвесторы. Они создают не просто средства размещения, а «якорные» объекты, формирующие благоприятную экономическую среду для развития целого ряда отраслей на протяжении всего года. И конечно, это поможет существенно увеличить возможности для развития туризма в части создания более качественного номерного фонда», – добавил глава Крыма.

Между тем зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что утвержден перечень первых проектов, которые получат льготные кредиты по ставке 3–5% на строительство и реконструкцию отелей.

«Объем инвестиций по первым 38 одобренным проектам составит около 200 млрд рублей, из которых 140 млрд рублей будут привлечены бизнесом в виде льготных кредитов. Это позволит уже в ближайшие два-три года создать около 14 тыс. новых современных номеров различных категорий звездности. При этом первые проекты по реконструкции будут готовы уже в следующем году», – приводятся его слова на сайте правительства.

Льготное кредитование – совершенно новая мера поддержки отрасли, которая впервые в этом году реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Проекты для отбора, в соответствии с правилами, в Ростуризм предоставляют уполномоченные банки, после чего их должна одобрить подкомиссия правительственной комиссии по развитию туризма.

«Подкомиссия оперативно согласовала перечень заемщиков, проекты которых находятся в высокой степени проработки, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы качественные проекты получали доступ к дешевым кредитам как можно скорее и далее. Всего до 2024 года на программу в рамках национального проекта запланировано почти 19 млрд рублей, эти средства предусмотрены на субсидирование банкам процентной ставки. Вместе с другими мерами государственной поддержки, которыми располагает корпорация, в частности возможностью софинансирования корпорацией «Туризм.РФ» проектов на условиях государственно-частного партнерства, это поможет скорейшему достижению целей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», – отметил генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

«Для нас очень важно, что 75% одобренных проектов будет находиться под управлением федеральных и международных гостиничных операторов, таких как «Алеан», «Космос», «Азимут», Hilton, Accor (Mercure), Holiday Inn, Marriott International, Sheraton, Novotel, «Рэдиссон» и другие. Их присутствие гарантирует качество предоставляемых услуг, высокий уровень сервиса и безопасности, а также создаёт конкурентную среду в отрасли. Мы постарались поддержать проекты на курортных территориях – там, где наиболее остро не хватает качественной круглогодичной туристической инфраструктуры. В итоге более половины поддержанного номерного фонда – порядка 9 тыс. номеров из 14 тыс. – будет создано в Республике Крым, Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской, Ярославской и Тверской областях (Завидово), Карачаево-Черкесии (Архыз). Ещё около 1 тыс. номеров поддержано в Сибири и на Дальнем Востоке – в «Шерегеше», на Байкале, в Приморском крае и Сахалинской области», – подчеркнула руководитель Ростуризма Зарина Догузова.



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