Мнение: Как Польша пыталась выиграть, но проиграла газовую игру

Как Польша пыталась выиграть, но проиграла газовую игру

Поставки энергоносителей из России в Западную Европу всегда осуществлялись по долгосрочным контрактам с преимущественно фиксированными ценами. Эти конструкции позволили России сделать крупные инвестиции в необходимую инфраструктуру, а покупатели получили энергетическую безопасность. Европейский Союз под влиянием США попытался разрушить эту модель. Но его попытки «открыть энергетические рынки» привели к ненадежным поставкам и экстремальным ценам.

Нынешнюю ситуацию в Польше можно рассматривать как пример «успеха» такой политики.

В 1992 году Россия, Беларусь, Польша и Германия договорились о строительстве трубопровода Ямал-Европа для доставки природного газа с новых газовых месторождений в России в Польшу, Германию и другие страны.

Пропускная способность трубопровода составляет около 33 миллиардов кубических метров (1,2 триллиона кубических футов) в год. В 1996 году Польша и российский «Газпром» подписали контракт, по которому до трети пропускной способности трубопровода будет поставляться в Польшу в течение 25 лет. Цена, как обычно в то время, была привязана к цене на нефть с определенной задержкой повышения и понижения цены на газ, но, в принципе, следуя движению мировых нефтяных рынков. «Газпром», которому пришлось вложить миллиард в разработку ямальских месторождений и трубопроводов, настаивал на минимальном («бери или плати») количестве газа, которое Польша должна будет платить, вне зависимости от фактического спроса на него в размере 85%.

Все было хорошо до ноября 2014 года, когда польский газовый оператор PGNIG внезапно обнаружил, что он заплатил слишком высокую цену за газ, поставляемый из России. (Это не просто совпадение, что это произошло через несколько месяцев после того, как США устроили переворот на Украине и возвращения Крыма в Россию)

В марте 2015 года Польша подала в суд на Газпром, чтобы добиться снижения цен на газ:

PGNiG, крупнейший дистрибьютор газа в Польше, подала иск против «Газпрома» и «Газпром экспорт» в арбитражный суд Стокгольма, заявив, что хочет условий, аналогичных европейскому газовому рынку.

«Шаги, предпринятые PGNiG, направлены на приведение контракта в соответствие с текущими условиями на европейском рынке природного газа», – говорится в заявлении компании, опубликованном в четверг. Он также подчеркнул, что иск не исключает согласованного исхода или новой сделки с поставщиком.

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Польша считает падение цен на нефть поводом для того, чтобы требовать большего снижения, поскольку формула цены на российский газ основана на цене на нефть. Страна также выступает против системы «бери или плати», которая заставляет клиентов оплачивать поставки, которые им не обязательно нужны.

Для вынесения окончательного решения третейскому суду потребовалось пять лет. В марте 2020 года польская газовая компания подумала, что выиграла, и отметила результат :

«Арбитражный суд встал на сторону PGNiG, тем самым подтвердив, что цена на газ в Ямальском контракте не отражала уровень цен на рынке и была завышена», – сказал Ежи Квечиньски, председатель правления PGNiG SA, и добавил: «Трибунал изменил формулу расчета цены на российский газ, очень тесно привязав ее к уровню цен на европейском рынке, что для PGNiG означает значительное улучшение условий импорта газа».

Решение было обязательным для обеих сторон с момента его объявления. Отныне цена, которую PGNiG будет платить «Газпрому» за природный газ, будет основываться на новой формуле расчета цены, которая очень тесно и напрямую связана с уровнем цен на газ на западноевропейском рынке . Решение Трибунала применяется с 1 ноября 2014 г., то есть с даты, когда PGNiG направила «Газпрому» запрос на пересмотр цены контракта. Это означает, что российская компания должна будет выплатить PGNiG примерно 1,5 миллиарда долларов США, что представляет собой разницу между ценой, рассчитанной по новой формуле, и суммами, фактически уплаченными PGNiG с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года.

За пять с половиной лет PGNIG получила около 50 миллиардов кубометров газа по цене около 500 долларов за тысячу кубометров. Из примерно 25 миллиардов долларов, уплаченных за это время, он вернул около 1,5 миллиардов долларов, или 6%.

Выигрыш был довольно незначительным, но Польша считала, что новый ценовой механизм, который арбитражный суд включил в контракт, будет и дальше работать в ее пользу. Европейский Союз работал над «либерализацией» европейских энергетических рынков, препятствуя заключению долгосрочных контрактов и вводя товарные биржи для получения энергии. Вместо того, чтобы определяться долгосрочными инвестициями и контрактными обязательствами, цены на энергию теперь будут зависеть от краткосрочных спекуляций.

Затем пришла пандемия, плохая погода для ветроэнергетики, всплеск спроса на энергию со стороны Китая, и рынки сошли с ума. Цены на природный газ на Европейской товарной бирже выросли с 400 до 500 долларов до 2000 долларов за тысячу кубометров. Обычные подозреваемые обвиняли Россию в повышении цен, но, как подтвердило правительство Германии, Россия и «Газпром» выполняют все свои договорные обязательства. Не Россия задерживала поставки газа в Европу, а США, которые теперь с радостью продают Китаю по еще более высоким ценам, чем они могут достичь в Европе.

Как описал ситуацию президент России Владимир Путин в своем недавнем выступлении в клубе «Валдай»:

Итак, на этот спотовый рынок начали выводить все, но на нем в основном хранится газ на бумаге, а не на реальном газе. Это не физические суммы, которые не увеличиваются (через минуту я объясню почему). Цифра написана на бумаге, но физической суммы нет, она уменьшается. Итак, холодная зима требует газа из подземных хранилищ; безветренное жаркое лето означает отсутствие ветрогенерации в необходимом масштабе. Я уже говорил о макроэкономических причинах, это отраслевые причины.

Что было дальше на европейском рынке? Во-первых, снижение добычи в газодобывающих странах. Добыча в Европе за первые шесть месяцев упала на 22,5 миллиарда кубометров. Это первое. Во-вторых, газовые хранилища недозаполнены на 18,5 млрд кубометров и заполнены лишь на 71 процент. Хранилища газа недозаполнены за первые шесть месяцев года на 18,5%. Если посмотреть на годовое потребление, это число нужно удвоить.

В первую очередь американские, наряду с ближневосточными компаниями, отозвали с европейского рынка 9 миллиардов кубометров и перенаправили газ в Латинскую Америку и Азию . Кстати, когда европейцы формулировали принципы формирования рынка газа в Европе и говорили, что весь газ должен торговаться на спотовом рынке, они исходили из того, что европейский рынок – это рынок премиум-класса. Но европейский рынок больше не рынок премиум-класса, понимаете? Это больше не рынок премиум-класса. Газ перенаправили в Латинскую Америку и Азию.

Я уже сказал, что 18,5 млрд кубометров плюс вдвое больше, 9 млрд (недопоставлено на европейский рынок из США и Ближнего Востока), плюс снижение добычи на 22,5 млрд – дефицит на европейском рынке может составить до примерно 70 миллиардов кубометров, что очень много. При чем здесь Россия? Это результат экономической политики Европейской комиссии. Россия тут ни при чем.

Тем не менее Путин вмешался и сказал "Газпрому" перекачивать больше газа в Европу. С тех пор оптовые цены в Европе снизились до 1000 долларов за тысячу кубометров, что по-прежнему более чем вдвое превышает сумму, которую Польша заплатила по старой формуле цены.

Польша, которая в 2015 году подала в суд на «Газпром», чтобы получить новую формулу цены, которая пыталась помешать прокладке газопровода «Северный поток-2» между Россией и Германией и которая объявила, что не будет продлевать существующий контракт на Ямал с «Газпромом», теперь просит Россию снизить цену на газ, которую он должен платить по пересмотренной формуле:

Польский нефтегазовый концерн PGNiG объявил, что направил «Газпрому» письмо с просьбой снизить цену на газ, поставляемый в Польшу, обосновав запрос беспрецедентным скачком на европейском оптовом рынке.

«28 октября 2021 года PGNiG направила письмо ПАО« Газпром »и ООО« Газпром экспорт », которое изменяет заявление PGNiG от февраля 2020 года об изменении цены на газ, поставляемый в соответствии с контрактом на продажу природного газа в Польшу от 25 сентября 1996 года ( так называемый Ямальский контракт), в сторону его сокращения, чтобы в процессе пересмотра можно было учесть текущую ситуацию на рынке », – говорится в сообщении.

Польской наглости нет предела. «Мы хотим вернуть старую формулу цены», – так сейчас говорит Польша.

Что ж, время платить по счетам, и я не думаю, что «Газпром» рассмотрит возможность существенного изменения цен для Польши. Согласно пункту контракта «бери или плати Польша должна платить или покупать 8,7 млрд кубометров в год. При текущих биржевых ценах в 1000 долларов разница в цене между старой формулой контрактной цены и новой формулой составляет 500 долларов за тысячу кубометров. Если ничего не изменится, Польше придется заплатить примерно на 5 миллиардов долларов больше, чем по старой формуле, пока контракт не истечет в конце 2022 года. Счастливая победа арбитражного суда в размере 1,5 миллиарда долларов год назад выглядит не лучшим образом по сравнению с этим.

По чисто политическим причинам антироссийское правительство Польши непреклонно заявляет, что после 2022 года оно больше не будет покупать природный газ у России. Но у Польши возникнут значительные трудности с получением природного газа из других источников. Его планы по прокладке нового трубопровода из Норвегии в Польшу временно заблокированы по экологическим причинам. Она может покупать СПГ в США и Катаре, но ему придется платить надбавку, которая будет зависеть от спекулятивных цен на товарных биржах, а не от долгосрочной формулы ценообразования, которую предпочитает Россия.

Вполне вероятно, что в 2023 году Польша окажется в роли Молдовы, которая два месяца назад допустила истечение своего газового контракта с Россией , не обеспечив альтернативных поставок по разумной цене. Новый контракт с «Газпромом», следуя формулам предпочтительной цены ЕС, будет иметь более высокие цены, в то время как Молдова не желает или не может даже заплатить деньги, которые она еще должна по старому контракту. Это будет темная и холодная зима для нового антироссийского правительства Молдовы, которое ЕС и США помогли установить.

Можно надеяться, что Европейский Союз и правительства его стран извлекут уроки из этого. Энергоснабжение всегда требует долгосрочных инвестиций, долгосрочных контрактов и стабильности цен. Они никогда не должны превращаться в политические футбольные мячи. Особенно после лицемерия США, которые требуют больше российского газа для Европы, в то время как они выступают против новых российских трубопроводов, что оказывается не в лучших интересах обычных граждан Европы.

https://www.moonofalabama.org/2021/10/how-poland-tried-to-win-but-lost-the-gas-game.html – цинк

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