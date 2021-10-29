Мнение: Субъектность людей и границы

Напишу еще немного про отношение к людям как к субъектам.

Без этого бесполезно диалогам учиться.

Вот весь эгоцентричный треш всегда основан на том, что каждое Сокровище человеком считает только себя, а остальных людей даже не декорациями, а некой упругой средой, не внешней даже, а внутренней, которая должна приспосабливаться под потребности Сокровища.

Именно с этим связано слияние границ.

Субъект один – Сокровище, все остальные – его внутренняя среда, находятся внутри его большого тела-пузыря, обслуживают его потребности, как кровяные тельца стараются обеспечить жизнедеятельность организма.

Слияние границ – это когда вы остальных людей считаете своими вещами, присваиваете их, не видите в них отдельных субъектов.

Именно это мы видим в любых инфантильных примерах, включая модную сейчас “магию” про “исполнение всех желаний”.

Вчера мы уже говорили об этом в комментариях к этому письму.

Но вот на примере плохого мультфильма про Золушку-2 это можно подробно рассмотреть.

Всем, кто радуется победам Золушки-2, субъектом кажется только она, остальные представляются предметами.

У Золушки есть свои желания, она их транслирует, но ее желания не входят в конфликт с желаниями всех остальных.

В реальной жизни обязательно входят, именно поэтому есть этикет, то есть свод желательных правил для светского общения, есть законы, то есть свод обязательных правил для общежития людей. Только подчиняясь этим правилами субъекты могут не входить в конфликт с другими субъектами, мирно сотрудничать и вежливо общаться, не наступая друг другу на ноги, не выдирая друг у друга волосы, не убивая друг друга.

Именно это и есть ГРАНИЦЫ: представление, что субъект не только вы, как в картине мира Сокровища, а все, с кем вы общаетесь, все имеют свои хочу, у всех свои интересы, своя гордость, свои претензии, все должны уживаться и делиться.

Есть общественный договор, писаный и неписаный. Писаный – это право, уголовное, гражданское и прочее, а неписаный – это вот та самая психология границ, о которой мы говорим, она хоть и не писана в конкретный свод правил, но имеет свою здоровую логику. Ее мы и изучаем.

Когда какое-то Сокровище объявляет, что ему все льзя и все можно, оно противопоставляет себя не какой-то абстрактной Вселенной, которая у него на посылках, а другим людям, в первую очередь ближайшему окружению.

Все Можно, это значит, что нет чужих границ, нет чужих прав, только права Сокровища.

Если мы хотя бы на минуту представим, что у всех есть права и границы четко делят общую территорию на участки, чтобы каждому хватило, мы уже придем к выводу, что все можно – это очень агрессивная позиция, это отказ другим людям в их субъектности.

Это самое начало, первый шаг на пути к границам – понимание, что другие – тоже субъекты.

Вот, например, Золушка-2, которая с ходу послала подальше весь королевский этикет, а все и рады.

Такая выдумка возможна только, если считать королевскую семью предметами.

У них нет своей гордости, нет своей воли, нет ума, нет принципов, нет своих желаний, нет ничего своего, поэтому они с такой радостью и готовностью принимают все, что решает за них Сокровище.

Они рады Штурману, без него они как стадо овец без пастуха, но даже стадо овец не захотят подчиняться, если их нормально не кормить, а люди в картине мира Сокровища рады подчиняться просто так и делать все на благо Штурмана.

Принц рад, что его папе надели чан на голову и благодарит за это жену.

Король тоже рад, что ему надели на голову чан, и весело танцует.

Вся королевская рать и знать рада, что пришло Сокровище и все сделало по-своему, они счастливы быть рабами.

Тема про рабство – ключевая.

Сокровища считают, что подчиняться правилам – это рабство, и предлагает всем подчиняться его личному хочу, считая, что на всех есть одно хочу, его, а не ровно столько разных хочу, сколько людей. Правила нужны, чтобы разделить по справедливости все, чтобы каждый получил свою долю. А Сокровище все хочет получить себе. Отсюда их разговоры о том, что можно загадать и притянуть в свою жизнь то, что другие зарабатывают. Деньги – эквивалент доли в общем котле, их нельзя взять и притянуть, их можно только заработать легальным путем, сделав что-то нужное для других, иногда очень условно нужное, но все-таки то, за что другие готовы добровольно заплатить. Это часть общественного договора, а не просто каприз Сокровища.

И если вам очевидно, что субъектное восприятие – это смотреть на каждого как на себя, в каждом видеть точно такого же человека как вы, со своей волей, со своими хочу, осознавать, что его хочу чаще всего не совпадает с вашим личным, а касается его потребностей и его комфорта, значит вы уже понимаете, что такое границы, и осталось определиться, как поделить территорию по справедливости, как увидеть эту справедливость.

Справедливость – это не равенство!

Справедливость идентична равенству только при равных вложениях, при равных возможностях, при договоре о равенстве.

Вы можете очень легко это понять, если представите, что некто хочет равных прав с вами на ваше имущество или равных прав на общее имущество, в котором ваша доля намного больше его.

Предположим, вы очень щедрый человек и пригласили друга жить летом у вас на даче, вы угощаете его, вы даете ему свою машину. Но однажды вы говорите ему, что к вам приезжают ваши родители и вы поедете их встречать. Друг огорчен, он собирался поехать на вашей машине по своим делам. И родителям вашим он не рад, он собирался позвать девчонок и угостить их вашим алкоголем.

В тот момент, когда ваши желания разошлись, разошлись ваши интересы, на первый план вышел вопрос: кто хозяин.

Друг хочет равных с вами прав и предлагает искать компромисс, а вы в шоке, что он ставит свои интересы на первое место.

Он не видит в вас субъекта, не хочет считаться с вашими правами на машину, на дом, на все, чем вы любезно с ним делились, он считает все это общим, а ваши родители ему не нужны. Вы не думали про свои права, пока не возник конфликт, пока ваши интересы совпадали.

Характерно то, что интересы Сокровищ всегда очень быстро расходятся с интересами других, потому что Сокровища эгоцентричны и не считаются ни с кем, поэтому всегда присваивают чужое.

А теперь представьте, что ваш друг – еще хуже, он такое же Сокровище как Золушка-2.

Он критикует ваших родителей, требует поменять ваши семейные привычки, приглашает в ваш дом людей с улицы, включает музыку и все начинают дико плясать, а когда в дом заходит ваш отец, ему надевают чан на голову.

Если вас шокировала эта картина, а в мультфильме это казалось веселым, значит вы можете почувствовать ущемление интересов, только когда идет речь о ваших интересах, а когда речь об интересах других, вам не очевидно ущемление.

Субъектное восприятие – это уметь себя поставить на место каждого участника, учитывая его статус, то есть долю его вложений.

Старших потому и принято считать главней при прочих равных, что их вложения как правило больше, они дольше вкладывались, они больше сделали, больше вложили времени и энергии.

Но прочих равных не бывает почти никогда.

Всегда есть обстоятельства, которые делают статус одного выше чем другого, то самое n(ОЗ) в формуле КП.

Вот это – вложения, которые определяют статус.

СЗ ваша – это то, насколько ваше присутствие на общей территории важно другой стороне в силу разных обстоятельств.

n(ОЗ) + СЗ = КП

КП – это доля вашей территории в территории общей.

Приведите еще примеры, что влияет на n(ОЗ).

Сокровище свою СЗ считает = 12, по умолчанию и всегда. Это СЗ уровня Бог. СЗ затмевающая светило. “Я – Солнце”.

КП в этом случае = Владыка всея Вселенной

Именно на такое КП претендуют те, кто ждут, что Вселенная исполнит любое их желание.

Понятно про границы?