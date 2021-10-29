 

Юлия Высоцкая рассказала о борьбе с зависимостью: “Четвертый день – полет нормальный!”

29.10.2021, 19:12, Разное
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Популярная актриса Юлия Высоцкая разместила на личной странице в Instagram публикацию, в которой пояснила подписчикам о том, как борется с зависимостью от кофе. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.
Артистка в прежних публикациях микроблога неоднократно признавалась посетителям, что испытывает сильную зависимость от кофе – по её словам, даже завтрак для неё является необязательной процедурой, однако чашка бодрящего напитка поутру служит для неё непременным атрибутом. И вот – похоже, Юлия Высоцкая приняла решение отказаться от своей привычки, о чем и пояснила в свежем посте. “Четвертый день без кофе – полет нормальный! Впрочем, чай я тоже люблю. И зеленый, и черный, и травяной. Вот только с Иван-чаем никак не складывается, ну сено и все”, – такими откровениями сопроводила хозяйка аккаунта опубликованный в посте фотоснимок.

Некоторые подписчики поддержали актрису в её стремлении несколько поубавить свое пристрастие к кофеину. К слову, как выяснилось, Иван-чай также не пользуется у посетителей страницы Высоцкой большой популярностью. Большинство же поклонников отметило, что сами очень любят кофе и не стремятся отказаться от него, пожелав при этом телезвезде удачи в её начинании.



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