Грузия не вела и не ведет переговоров с Украиной об экстрадиции Саакашвили – МИД

В пятницу в руставской тюрьме с Саакашвили, который голодает 29 день, встретились народные депутаты Украины – Александр Ковальчук (фракция “Слуга народа”) и Юлия Клименко (“Голос”), сообщило “Эхо Кавказа”.

“Мы просим, чтобы его отдали в Украину, потому что он является украинским гражданином. Здесь мы это обсуждать не будем, это вопрос обсуждения между дипломатами… Мне кажется, что и грузинская, и украинская власть – все заинтересованы в том, чтобы Михаил был жив и здоров, прежде всего. А дальше уже можно вести переговоры о том, как забрать его в Украину”, – рассказала журналистам Клименко.

В МИД Грузии “со всей ответственностью” опровергли информацию о возможных переговорах с украинской стороной по дипломатическим каналах в отношении Саакашвили.

“Переговоров об экстрадиции Михаила Саакашвили в Украину не было, они не ведутся и сейчас”, подчеркнули в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

28 октября досрочное освобождение Саакашвили и его передачу Украине исключил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

27 октября, экс-президент Грузии официально отказался от какого-либо связанного с голоданием лечения, анализов, услуг бригады реанимобиля и обследований. Об этом говорится в письме Саакашвили в адрес начальника 12-го пенитенциарного учреждения Зураба Модебадзе, которое озвучил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили. Юрист пояснил, что в переговорной комнате неожиданно сделали ремонт, подняв перегородку до потолка, из-за чего стало невозможно передавать письма.

Мать политика Гиули Аласания заявила, что общалась с сыном через окно, как и его адвокаты.

Украинский врач Максим Перебийнис, который посетил Саакашвили как депутат Верховной Рады, также отметил, что ему не разрешили лично осмотреть Саакашвили, они общались только через стекло.

27 октября политика посетила также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови, он каждый день сдает анализы.

В колонии дежурит реанимационная бригада, но врачи не смогут оперативно помочь Саакашвили в случае серьезного ухудшения здоровья, сказала Денисова. Политик, по ее словам, продолжает отказываться переезжать в тюремную больницу и выступает против принудительного кормления.

28 октября Саакашвили, после устранения “проблемы коммуникации” с ним, согласился на лечение и сотрудничество с врачами, сообщил Садзаглишвили.

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