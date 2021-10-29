“Какую бы глупость не сделал – она просто любит”. Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги

“Моя мать – мой лучший друг. Наверное столько тайн, сколько знает она – не знает никто. Она мой психолог, я – ее психолог. Это не общение мама–сын, это больше как умный человек общается с умным человеком”, – признался Дикусар.

Танцор отметил, что мать любит и поддерживает его несмотря ни на что.

“Какую бы глупость ты ни сказал или не сделал – она просто любит и всегда поддерживает. Я ребенок, которого не били, я ребенок, которому все объясняли”, – сказал Дикусар.

Он особо отметил, что его мать мудрый и деликатный человек, который “не советует ничего, если ее не просят”.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube

Контекст:

Дикусар родился 24 октября 1985 года в Одессе. С семи лет занимается танцами, стал известным после участия в шоу “Танцы со звездами”.

С 2007-го по 2010 год танцор состоял в гражданском браке с украинской певицей Ириной Билык. С 2013-го по 2016 год Дикусар был женат на своей коллеге Алене Шоптенко.

В октябре 2020 года Шоптенко заявила, что они с Дикусаром еще не развенчаны. Хореограф, в свою очередь, заявил, что развенчается с Шоптенко, если этого захочет его новая жена.

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