“Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был”. Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Как вам Оля Полякова? Говорят, она хамка, что она высокомерная такая”, – обратилась к артистку ведущая Наталия Балюк.
“А на самом деле добрая”, – заявил певец. Он признался, что иногда Полякова может покричать.
“Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был? Не оценивайте людей по образу. Со мной она очень милая”, – подытожил он.
“А почему вы нее не украинизируете?” – поинтересовалась Балюк.
“А я украинизирую ее, постоянно. Сейчас поем украинскую песню”, – ответила артист.
ВИДЕОВидео: Балючі теми / YouTube
Контекст:
Dzidzio и Полякова вместе снимаются в шоу “Маска” на канале “Украина”, а также сыграли пару в фильме “Звезды по обмену”. Полякова называет артиста “лучшим мужчиной для жизни”.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет