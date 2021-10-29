 

“Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был”. Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой

29.10.2021, 19:04, Новости дня
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“Как вам Оля Полякова? Говорят, она хамка, что она высокомерная такая”, – обратилась к артистку ведущая Наталия Балюк.

“А на самом деле добрая”, – заявил певец. Он признался, что иногда Полякова может покричать.

“Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был? Не оценивайте людей по образу. Со мной она очень милая”, – подытожил он. 

“А почему вы нее не украинизируете?” – поинтересовалась Балюк.

“А я украинизирую ее, постоянно. Сейчас поем украинскую песню”, – ответила артист. 

ВИДЕОВидео: Балючі теми / YouTube
Контекст:

Dzidzio и Полякова вместе снимаются в шоу “Маска” на канале “Украина”, а также сыграли пару в фильме “Звезды по обмену”. Полякова называет артиста “лучшим мужчиной для жизни”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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