“Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был”. Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой

“Как вам Оля Полякова? Говорят, она хамка, что она высокомерная такая”, – обратилась к артистку ведущая Наталия Балюк.

“А на самом деле добрая”, – заявил певец. Он признался, что иногда Полякова может покричать.

“Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был? Не оценивайте людей по образу. Со мной она очень милая”, – подытожил он.

“А почему вы нее не украинизируете?” – поинтересовалась Балюк.

“А я украинизирую ее, постоянно. Сейчас поем украинскую песню”, – ответила артист.

ВИДЕОВидео: Балючі теми / YouTube

Контекст:

Dzidzio и Полякова вместе снимаются в шоу “Маска” на канале “Украина”, а также сыграли пару в фильме “Звезды по обмену”. Полякова называет артиста “лучшим мужчиной для жизни”.

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