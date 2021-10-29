Киберполиция Украины разоблачила группировку хакеров, которые атаковали компании в США и Европе

По данным ведомства, фигуранты совершили атаки более чем на 50 иностранных компаний. Прекратить преступную деятельность группы удалось в ходе международной полицейской операции, к которой украинские правоохранители привлекли коллег из Европола, Евроюста, Франции, США, Нидерландов и Норвегии.

“Злоумышленники совершали атаки вирусом-требователем на компании в странах Европы и Америки. При восстановлении доступа к закриптованным данным требовали выкуп в криптовалюте. Фигуранты получали контроль над компьютерными системами компаний, используя их уязвимости. В состав группировки входило 11 человек. Двое из них осуществляли непосредственное распространение вредоносного программного обеспечения, часть поддерживали работу серверов и помогали выводить деньги, полученные незаконным путем”, – говорится в сообщении.

По данным полиции, нанесенный фигурантами ущерб достигает $120 млн. Среди пострадавших – компании из Франции, Норвегии, Германии, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и США.

Полицейские провели 28 обысков по местам проживания фигурантов и в их автомобилях на территории Киева, Киевской, Волынской, Тернопольской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областей. Одновременно был проведен обыск в Швейцарии в помещении сообщника группировки. По результатам изъята компьютерная техника, жесткие диски, мобильные телефоны, банковские карты и автомобили.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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