 

Участок БКЛ московского метро закрыли до конца октября

29.10.2021, 18:52, Разное
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Уже совсем скоро откроются 10 станций БКЛ: “Терехово”, “Аминьевская”, “Кунцевская”, “Давыдково”, “Мичуринский проспект”, “Новаторская”, “Проспект Вернадского”, “Воронцовская”, “Зюзино” и “Каховская”, которую закрыли на реконструкцию в 2019-м. Сейчас на линии проводятся технические пуски. Также нужно присоединить новые станции БКЛ к действующей сети метрополитена.

Именно поэтому с 29 по 31 октября 2021 года закрыт участок Большой кольцевой линии от станции “Хорошевская” до “Мневников”. Поезда ходят только между станциями “Савеловская” и “Деловой центр”. Работы было решено провести в нерабочие дни, чтобы пассажиры не испытывали дискомфорт. Пока же курсируют бесплатные компенсационные автобусы КМ1 и КМ2.

Длина нового участка БКЛ составляет 20 километров. Благодаря открытию 10 станций улучшится транспортная доступность в 11 районах столицы, в которых проживают порядка 1,4 миллиона человек.

Большая кольцевая линия является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина БКЛ составит 70 километров.
Она включит 31 станцию и три электродепо.
Как только кольцо замкнется, по нему будут ходить только самые новые поезда “Москва – 2020”. На сегодняшний день линия готова примерно на 90%, тоннелепроходка почти завершена.

Напомним, первые станции Большой кольцевой линии открылись в 2018-м – “Деловой центр”, “Шелепиха”, “Хорошевская”, “ЦСКА” и “Петровский парк”. В том же году для пассажиров стала доступна новая “Савеловская”. В 2020-м ввели в эксплуатацию “Нижегородскую”, “Авиамоторную”, “Лефортово” и “Электрозаводскую” (временно в составе Некрасовской линии). В этом году был запущен участок “Хорошевская – Мневники”.

Ранее сообщалось, что на БКЛ завершилась проходка еще одного тоннеля. Щит “Ольга” прошел путь протяженностью 500 метров – от “Каширской” до “Кленового бульвара”. Работа велась на глубине от четырех до 24 метров в условиях плотной городской застройки. Новый тоннель прокладывали и под музеем-заповедником “Коломенское”. Специалисты были весьма осторожны и следовали всем инструкциям.



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