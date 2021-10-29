 

Новосибирск протестирует транспортную карту “Тройка”

29.10.2021, 18:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Впервые “Тройку” начали использовать за пределами столицы в 2020 году. Сейчас ей оплачивают проезд жители Тульской области, Перми, Комсомольска-на-Амуре. Это совместный проект правительства Москвы и администраций других городов.

Теперь “Тройка” станет доступна и сибирякам. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что старт проекта запланирован на ноябрь.

“В течение трех месяцев жители Новосибирска смогут оплачивать проезд в общественном транспорте нашей картой. Затем по итогам пилота будет принято решение о масштабировании проекта на весь регион”, – сообщил он.

Ликсутов отметил, что “Тройка” делает проезд по городу удобнее и доступнее. Он выразил уверенность, что карта ускорит развитие транспорта в Новосибирской области, повысит прозрачность оплаты и позволит интегрировать пригородные маршруты в билетную систему. Еще один плюс – рост туристического потока.

Ликсутов заявил, что проект по внедрению “Тройки” реализован уже в девяти регионах. Это существенно упрощает работу транспортной инфраструктуры, сказал чиновник.

“Теперь новая система на базе карты «Тройка» предоставит множество возможностей, которые уже используются в других городах, и жителям Новосибирской области”, – добавил он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / Конкурс проектов повторного применения от ДОМ.РФ поможет развитию ИЖС в России

21.12 / Старейшее дерево России прожило почти восемь веков

05.03 / Юлия Ковальчук предложила заняться любовью или помедитировать, чтобы уснуть

18.02 / Видеоигры могут быть полезны для психологического состояния

31.10 / «Маленькая ведьмочка»: Юлия Савичева показала лицо своей подросшей дочки

16.04 / В Белом Доме объяснили миролюбивый тон речи Байдена сбоем в работе телесуфлёра

23.10 / Самый быстрый тест на коронавирус

12.01 / Мнение: Дальний родственник “Глобального ястреба”.

27.08 / После рождения сына Фриске Шепелев задумался стать отцом во второй раз

20.10 / Люди на четвереньках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика