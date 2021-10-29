Новосибирск протестирует транспортную карту “Тройка”

Впервые “Тройку” начали использовать за пределами столицы в 2020 году. Сейчас ей оплачивают проезд жители Тульской области, Перми, Комсомольска-на-Амуре. Это совместный проект правительства Москвы и администраций других городов.

Теперь “Тройка” станет доступна и сибирякам. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что старт проекта запланирован на ноябрь.

“В течение трех месяцев жители Новосибирска смогут оплачивать проезд в общественном транспорте нашей картой. Затем по итогам пилота будет принято решение о масштабировании проекта на весь регион”, – сообщил он.

Ликсутов отметил, что “Тройка” делает проезд по городу удобнее и доступнее. Он выразил уверенность, что карта ускорит развитие транспорта в Новосибирской области, повысит прозрачность оплаты и позволит интегрировать пригородные маршруты в билетную систему. Еще один плюс – рост туристического потока.

Ликсутов заявил, что проект по внедрению “Тройки” реализован уже в девяти регионах. Это существенно упрощает работу транспортной инфраструктуры, сказал чиновник.

“Теперь новая система на базе карты «Тройка» предоставит множество возможностей, которые уже используются в других городах, и жителям Новосибирской области”, – добавил он.