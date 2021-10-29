В Смоленской области введена самоизоляции для непривитых пожилых

Глава Смоленской области Алексей Островский внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Так, непривитые граждане старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции, информирует пресс-служба главы региона в 29 октября.

«Лицам в возрасте 65 лет и старше (невакцинированным лицам в возрасте 60 лет и старше) необходимо принять меры по соблюдению режима полной изоляции, за исключением посещения медицинской организации», – передает ТАСС со ссылкой на сообщении.

Гражданам рекомендовано обращаться к волонтерам за помощью в приобретении продуктов и лекарств. Работодатели должны перевести пожилых работников на дистанционный формат работы.

Работники гостиничной сферы обязаны проходить тестирование на коронавирус раз в три дня. О дате вступления изменений в силу не сообщалось.

В Смоленской области за сутки выявили 596 зараженных коронавирусом. Уровень коллективного иммунитета составляет 43,6%.

Ранее в регионе ограничили посещения ТЦ, салонов красоты и общепита. Для их посещения необходимо предъявить сертификат или QR-код, подтверждающие участие в вакцинации или перенесенный ранее коронавирус.