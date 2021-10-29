 

В Смоленской области введена самоизоляции для непривитых пожилых

29.10.2021, 18:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава Смоленской области Алексей Островский внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Так, непривитые граждане старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции, информирует пресс-служба главы региона в 29 октября.

«Лицам в возрасте 65 лет и старше (невакцинированным лицам в возрасте 60 лет и старше) необходимо принять меры по соблюдению режима полной изоляции, за исключением посещения медицинской организации», – передает ТАСС со ссылкой на сообщении.

Гражданам рекомендовано обращаться к волонтерам за помощью в приобретении продуктов и лекарств. Работодатели должны перевести пожилых работников на дистанционный формат работы.

Работники гостиничной сферы обязаны проходить тестирование на коронавирус раз в три дня. О дате вступления изменений в силу не сообщалось.

В Смоленской области за сутки выявили 596 зараженных коронавирусом. Уровень коллективного иммунитета составляет 43,6%.

Ранее в регионе ограничили посещения ТЦ, салонов красоты и общепита. Для их посещения необходимо предъявить сертификат или QR-код, подтверждающие участие в вакцинации или перенесенный ранее коронавирус. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.05 / DN – нельзя постоянно откладывать — в Швеции на военных учениях несколько солдат подхватили коронавирус

16.02 / SZ – решением ФРГ закрыть границы недовольны не только соседние страны, но и немецкий бизнес

24.04 / COVID-19 в мире. С начала пандемии подтвердили более 145 млн млн случаев, вакцинировались около 1 млн

28.06 / Юрист предупредила об отказе выплачивать страховку владельцам затопленных машин

11.10 / Кабмин назначил нового главу Миграционной службы Украины

28.09 / “Шахтер” сыграл вничью с “Интером” и заработал первое очко в групповом раунде Лиги чемпионов

10.07 / Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

10.04 / В РПЦ подготовили регламент по «изгнанию бесов»

18.02 / Читатели польского издания захотели вакцинироваться «Спутник V»

22.02 / В бундестаге ФРГ решили поднять вопрос водной блокады Крыма Украиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика