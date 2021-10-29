Минэкономразвития объяснило прекращение поставок Россией энергетического угля Украине

Прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри России, в ноябре начнутся поставки другого вида угля, заявили в Минэкономразвития.

«Поставки энергетического угля Украине прекратились в связи с растущими потребностями внутри страны. РФ в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее в Раде обвинили Россию в остановке поставок энергетического угля на Украину.

Напомним, крупнейшие компании тепловой генерации «ДТЭК Энерго», «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако дефицит угля наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране.

На Украине работает 12 ТЭС, из них пять используют антрацит: Луганская, Криворожская, Трипольская, Змиевская и Славянская.

Ранее на Украине согласовали поставку американского угля.

В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как РФ придется спасать Украину от замерзания.