 

В Бельгии запретили школам принимать на работу учителей без татуировок

29.10.2021, 18:11, Разное
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Министерство просвещения и науки Бельгии, отвечающее за школьное образование, запретило учебным учреждениям брать на работу учителей без татуировок. Чиновники опасаются, что такие люди будут распространять среди детей консервативные взгляды и навредят их психике.

Страну недавно сотрясали скандалы, когда прогрессивные родители и ученики жаловались на педагогов, пытающихся навязать детям устаревшие и оскорбительные взгляды или рассказывавшие об их существовании. В одном случае учительница младших классов назвала гетеросексуалов “нормальными”, а в другом детям раздали устаревшие памятки о закаливании и физкультуре, в которых пропагандировались фэтфобия и культ “здорового” тела.

Уже работающим в школах учителям без татуировок придётся либо подтвердить прогрессивность своих взглядов и нанести на видные места перманентные рисунки на одну из заданных тем, либо предстать перед комиссией, которая решит, может ли такой человек и дальше работать с детьми.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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