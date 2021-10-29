 

СБУ квалифицировала обстрел Трехизбенки как террористический акт

29.10.2021, 18:10, Новости дня
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Обстрел населенного пункта из запрещенных Минскими договоренностями крупнокалиберных пушек, который российские оккупанты совершили вечером 27 октября, квалифицирован как террористический акт.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия), следственная группа СБУ задокументировала обстоятельства обстрела, допросила свидетелей и очевидцев, а также отработала показания потерпевших.

“С начала 2021 года в Луганской области по фактам обстрелов территории Украины, совершенных российско-террористическими войсками, СБУ открыла уже более 70 уголовных производств, в рамках которых тщательно документируются преступления агрессора”, – добавили в СБУ.

https://www.facebook.com/ssu.sievierodonetsk/posts/1234857883659406

Вечером 27 октября боевики на Донбассе обстреляли село Трехизбенка. В результате повреждены пять жилых домов, одно гаражное помещение, а также линия электропередач.

В Офисе генпрокурора накануне сообщали, что открыли по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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