Нынешний глава ВОЗ Гебрейесус cтал единственным кандидатом на переизбрание

В заявлении организации сказано, что до крайнего срока, 23 сентября, странами-членами был предложен только один кандидат.

Переизбрание Гебрейесуса будет официально оформлено на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которую ВОЗ проведет в мае 2022 года, а второй его срок официально начнется 16 августа следующего года.

Должность генерального директора ВОЗ может быть продлена только один раз, поэтому максимальный срок полномочий составляет 10 лет.

Контекст:

Всемирная организация здравоохранения была основана в 1948 году, ее штаб-квартира находится в Женеве (Швейцария).

Специализированное учреждение ООН состоит из 194 государств-членов, его основная функция – решение международных проблем здравоохранения.

Тедрос Адханом Гебрейесус в 2005–2012 годах занимал пост министра здравоохранения Эфиопии. На этом посту реформировал систему здравоохранения страны с целью повышения доступности медпомощи.

С 2017 года занял должность генерального директора ВОЗ.

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