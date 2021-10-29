 

На бульваре Братьев Весниных в Москве появятся “умные” скамейки и Wi-Fi

29.10.2021, 17:58, Разное
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Бывшая промзона “ЗИЛ” когда-то занимала 40% Даниловского района Москвы. Сейчас же это место превращается в одно из самых развитый, красивых, благоустроенных и престижных мест города. Например, через несколько лет здесь откроется филиал “Эрмитажа”.

А пока в Даниловском районе рядом с полюбившемся москвичам парком “Тюфелева Роща” создается бульвар Братьев Весниных. Участок площадью 1,2 тысячи квадратных метров будет зеленым и цветущим. На этой территории планируется высадить множество цветов, злаковых трав, а также несколько видов лекарственных растений. Существующие деревья сохранят. На своих местах останутся липы, клены и тополя. Рядом высадят рябины и яблони.

На бульваре Братьев Весниных появятся точки доступа беспроводной сети Wi-Fi и пункты подзарядки мобильных гаджетов. Также здесь установят “умные” скамейки со стелами навигации, LED-освещением и малые архитектурные формы.

“Планируется, что отделку малых архитектурных форм выполнят из легированной кортеновской стали, устойчивой к атмосферной коррозии”, – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Бульвар Братьев Весниных является шестнадцатым бульваром в столице. Его строительство ведется в несколько этапов. В следующем году завершится благоустройство участка площадью 10 тысяч квадратных метров. К тому времени здесь будет установлено 120 метров “умных” скамеек.

Ранее “Дни.ру” уже писали о реорганизации экс-промзоны “ЗИЛ”. Например, в Даниловском районе построили огромную школу на 2,5 тысячи мест, обустроили парк “Тюфелева Роща”, функционируют “ЦСКА АРЕНА”, олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой, спорткомплекс с бассейном “Акватория ЗИЛ”. Сейчас здесь возводят 600-метровый мост через затон Новинки.

А летом этого года был согласован проект строительства магистральной улицы длиной более километра в Даниловском районе. Здесь появится современная дорога с тротуарами, остановками общественного транспорта в заездных карманах, освещением и дорожными знаками, появятся удобные съезды.



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