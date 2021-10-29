 

Салон массажных кресел в “Москва-Сити” могут закрыть из-за нарушения режима нерабочих дней

29.10.2021, 17:58, Разное
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Согласно указу мэра Москвы, с 28 октября по 7 ноября 2021 года в столице введен режим нерабочих дней. В это время многие предприятия и организации должны были закрыться и перестать обслуживать клиентов. Однако некоторые представители бизнеса нарушили режим: например, салон массажных кресел Yamaguchi в ММДЦ “Москва-Сити”.

Факт работы салона был выявлен в ходе обследования Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы. Главный инспектор ведомства Сергей Михайлов в беседе с журналистами отметил, что администрация заведения не соблюла меры “по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований”.

Теперь юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. Если же выявят факты причинения вреда здоровью людей, компанию могут обязать выплатить до одного миллиона рублей или приостановить деятельность. По словам Михайлова, администрацию салона пригласят в ОАТИ для
составления протокола и установления дополнительных обстоятельств.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Москве ухудшилась. За последние сутки в столице было выявлено свыше 7,5 тысячи случаев заражения. От ковида скончались 93 пациента. За все время коронавирусом заразились 1,8 миллиона жителей столицы.



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