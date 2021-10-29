 

Байден назвал Франциска «самым известным афроамериканским игроком в бейсбол»

29.10.2021, 17:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент США Джо Байден в ходе визита в Ватикан, где он встретился с Папой Римским Франциском, пошутил о возрасте понтифика, назвав его «самым известным афроамериканским игроком в бейсбол в Америке».

Байден в ходе встречи рассказал историю о чернокожем «Сэтчеле» Пейдже (Лерой Роберт Пейдж), который является самым старым игроком в бейсбол. Пейдж – питчер (подающий) негритянской лиги и игрок Высшей лиги (MLB). Свой последний профессиональный матч афроамериканец сыграл в возрасте почти 60 лет.

По словам главы США, когда бейсболист выиграл матч в свой 47-й день рождения, и у него спросили о его ощущениях, тот ответил: «Я не так смотрю на возраст. Я смотрю на это так: сколько вам было бы лет, если бы вы не знали, сколько вам лет?»

Этот же вопрос задал 78-летний Байден 84-летнему Франциску, передает CNN.

«Вам 65, – сказал президент. – Мне 60. Бог любит вас».

Ранее Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи.

До этого глава Белого дома неоднократно ошибался в названиях стран и фамилиях президентов. Так, он оговорился, перепутав Барака Обаму с Дональдом Трампом. Прежде Байден путал Сирию и Ливию, «салон» и «салун», эскалацию и вакцинацию, президента и премьера Черногории, по ошибке приписал США войну с Ираном. Также он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина и трижды запнулся в речи о России. Кроме того, он неправильно произносил аббревиатуры ATF (бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием) и RAF (Королевские ВВС Великобритании).

Кроме того, Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».



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