 

Лидер «Трезвой России» попросил комиссию по этике проверить инцидент с Рашкиным

29.10.2021, 17:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДепутат Госдумы, лидер Всероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил обращение к главе комиссию по вопросам депутатской этики Валентине Терешковой с просьбой проверить инцидент с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным.

«Пока кругом, в кулуарах Госдумы обсуждают «пьяного Рашкина и труп лося» посчитал нужным обратиться к Валентине Владимировне Терешковой, которая возглавляет комиссию по вопросам депутатской этики. Считаю, что комиссии нужно провести свою собственную проверку, разобраться в инциденте, а после проинформировать широкую общественность», – написал в он своем Telegram-канале.

Хамзаев заявил, что «принципиально убежден, что вне зависимости от фракций и политических убеждений, такое поведение недопустимо».

«Незаконная охота, как и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, являются тяжкими преступлениями!» – подчеркнул он.

Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области, по предварительным данным, он управлял автомобилем в нетрезвом виде, а в машине у него лежала туша лося.

Рашкину предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Коммунист от процедуры отказался.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Рашкиным, заявил, что вопросы нужно перенаправить правоохранителям.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что если бы Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».

Позже стало известно, что Следственный комитет забрал из полиции уголовное дело о незаконной охоте в Саратовской области, на причастность к которой проверяют Рашкина.

Лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин направил обращение в Комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий депутата Рашкина.



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