Самый высокий показатель с апреля. В Польше зафиксировали почти 10 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки скончались 102 больных, большинство новых случаев заболевания приходится на Мазовецкое и Люблинское воеводства.

В больницах Польши находятся 6 175 больных, из них 521 пациент – в тяжелом состоянии.

Mamy 9387 nowych i potwierdzonych przypadków zaka * enia #koronawirus z województw: mazowieckiego (2037), lubelskiego (1705), podlaskiego (761), * ódzkiego (561), * l * skiego (544), wielkopolskiego (480), pomorskiego (468), zachodniopomorskiego (464), dolno * l * skiego (416),

— Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 29, 2021

Для обсуждения эпидемиологической ситуации правительство собирает кризисную команду во главе с премьер-министром страны Матеушем Моравецким.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 3 008 294 случая заражений коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 76 875, сообщает Минздрав страны.

Вакцинация от COVID-19 в Польше стартовала 27 декабря 2020 года. По данным польского Минздрава, в стране полностью привиты почти 20 млн пациентов. Население Польши – 38 млн человек.

В ближайшие недели правительство Польши планирует разрешить третью дозу вакцины от COVID-19 всем желающим.

—