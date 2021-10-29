 

Dzidzio рассказал правду о романе с Цибульской

29.10.2021, 17:16, Новости дня
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Пара вместе выпустила две песни – “Чекаю. Цьом” (2017) и “Киця” (2020), в которых сыграли влюбленных. Комментируя якобы их романтические отношения, Dzidzio и Цибульская в апреле 2020 года заявили, что “когда-нибудь еще об этом расскажут”, а пока “пусть себе люди догадываются”.

По словам Dzidzio , все это было сделано им несознательно. 

“Может, Оля так песни… Я вообще не интересуюсь, как это происходит. Оля для меня профессиональный человек, который очень много прошел. Она создавала сама себя – была радиоведущей, ведущей, она так много работает. То, что там, может быть, подкрутила историю в песнях, так это же ведь неправда”, – заявил артист.

ВИДЕОВидео: Балючі теми / YouTube
Контекст:

Цибульская и Dzidzio – коллеги и кумовья. В 2018 году они стали крестными родителями мальчика по имени Денис. Об этом Цибульская сообщила на своей странице в Instagram. Бывшая жена артиста, украинская певица Slavia в октябре 2021 года заявила, что Цибульской было выгодно преподносить отношения с ее мужем так, чтобы все думали, будто бы между ними роман.

Dzidzio и Slavia официально развелись 14 июня после восьми лет брака. Детей у пары не было.

Имя своего мужа и отца сына Нестора (2015) Ольга Цибульская не разглашает, но, судя по опубликованной декларации о доходах, им является директор ООО “Радивиловмолоко” Сергей Грисюк. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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